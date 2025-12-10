Durante la jornada, trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo de Ceci Soler, estuvieron realizando distintas tareas, entre ellas: la limpieza de la superficie mediante sopletes; se estuvo ejecutando el riego de liga con un camión regador, y se continuó con la colocación de la carpeta asfáltica, que se realiza con una mezcla de asfalto modificado sobre el carril norte, en dirección hacia el oeste.

A su vez, en esta estructura se estará realizando la ejecución del otro carril durante el día de mañana, y en las próximas semanas: se terminarán los trabajos de bacheo en los sectores dañados del ingreso y egreso al puente; se recompondrá el sistema de iluminación con el mejoramiento del cableado, cambio de luminarias rotas y reposición de fotocélulas; también se pintarán los cordones, muros de la pasarela y líneas de señalización del pavimento, y se terminará la ejecución de las juntas del puente.

El puente 14 de Agosto se emplaza sobre la traza del Ferrocarril General Roca, y conecta las calles de Humberto Primo, al este de las vías, con Presidente Juan Domingo Perón, al oeste. Y las tareas efectuadas, llevadas adelante con financiamiento 100% municipal, responden a la necesidad de hacerlo más seguro y transitable para los vecinos y vecinas del distrito.

El puente se encuentra cerrado por estos trabajos de reconstrucción integral, por lo cual se recomienda a los vecinos, los siguientes desvíos en el caso de los autos particulares: cruce a nivel de República del Líbano/Castelli; paso bajo vías de Saavedra/San Luis; paso bajo vías de Intendente Oliveri/Alberdi; cruce a nivel de Conesa/Rodolfo López; cruce a nivel de avenida 12 de Octubre/Olavarría, y el paso bajo vías de Felipe Amoedo/Guido.

Por su parte en el caso de los colectivos se comunican los siguientes desvíos: paso bajo vías de Saavedra/San Luis; paso bajo vías de Intendente Oliveri/Alberdi, y el cruce a nivel de avenida 12 de Octubre/Olavarría.