En el marco de un importante plan de urbanización en la localidad de El Pato, continúa la construcción del Polo Educativo Integral en el Barrio Once, más precisamente en el predio ubicado entre las calles 512, 622, 623 y 514. Esta obra, impulsada a través de la gestión del intendente Juan José Mussi, comprende una Escuela Primaria (12 aulas), una Secundaria (6 aulas) y un Jardín de Infantes (6 aulas), garantizando unas 900 nuevas vacantes.

Este proyecto para beneficio de los vecinos y vecinas de El Pato es posible gracias al convenio firmado por el Municipio y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU); el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Tras recorrer la obra, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, afirmó: “Estamos felices de ver cómo avanza esta maravillosa obra tan necesaria para los vecinos y vecinas. Contempla la construcción de un Jardín de Infantes, una Primaria y una Secundaria; un Salón de Usos Múltiples (SUM), un Playón Multideportes, canchas y una huerta. Sin dudas, es una gran ciudad educativa. Para concretar sus estudios, muchos vecinos debían recurrir a otros establecimientos que prácticamente colapsaban, así que este espacio viene a traer una solución”. Tras recorrer la obra, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, afirmó: “Estamos felices de ver cómo avanza esta maravillosa obra tan necesaria para los vecinos y vecinas. Contempla la construcción de un Jardín de Infantes, una Primaria y una Secundaria; un Salón de Usos Múltiples (SUM), un Playón Multideportes, canchas y una huerta. Sin dudas, es una gran ciudad educativa. Para concretar sus estudios, muchos vecinos debían recurrir a otros establecimientos que prácticamente colapsaban, así que este espacio viene a traer una solución”.

En este sentido, Roldán destacó: “Estamos muy felices y entusiasmados, porque se trata de una importantísima iniciativa del intendente Mussi, cuya concreción es posible gracias al apoyo incondicional del gobernador Axel Kicillof”. Y agregó: “El objetivo es que en 2026 comience la actividad en este gran Polo, con el inicio del Ciclo Lectivo y albergando una matrícula de 900 estudiantes”.