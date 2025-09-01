La muerte de Camilo Isabella Valenzi, un adolescente de 15 años, ha generado gran conmoción en Quilmes. El hecho ocurrió en el local bailable Club XXI, ubicado en la avenida Calchaquí. Según la investigación, el joven habría ingresado al boliche usando el documento de identidad de un amigo mayor de edad.

La versión oficial vs. el reclamo de la familia

De acuerdo con el reporte policial, Camilo se descompensó dentro del local y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde lamentablemente llegó sin vida.

Sin embargo, sus familiares y amigos tienen otra versión de los hechos. Aseguran que el adolescente habría recibido una golpiza tras una discusión con la persona que le prestó el DNI. Esta información, junto con el dato de que Camilo sufría convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe, será clave para la investigación.

La justicia investiga

La causa está a cargo de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ya ordenó la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. La fiscalía busca esclarecer si fue una descompensación súbita o si hubo agresiones previas.

Pedido de justicia y control en boliches

En las redes sociales, amigos y familiares de Camilo han expresado su dolor y exigido justicia. Su hermana, en un emotivo mensaje, pidió a quienes estuvieron en el lugar y presenciaron lo ocurrido que se presenten a declarar.

Este trágico suceso también ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los boliches y la falta de control en el ingreso de menores.