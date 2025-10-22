La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la presentación oficial de la Ley "Quilmes Capital Provincial de la Cerveza", en la Cervecería y Maltería Quilmes, ubicada en la avenida 12 de Octubre 100, en Quilmes Oeste, que fue impulsada por la diputada quilmeña Berenice Latorre y aprobada recientemente en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Con esta medida se estableció que el 31 de octubre de cada año se conmemore el Día Provincial de la Cerveza.

"Por primera vez los más de 20 productores de cerveza están en la Cervecería por este motivo, lo que hace que ese objetivo político que nos planteamos de construir comunidad, que se conozcan cada uno de los sectores, que trabajen en conjunto, que generen valor agregado entre ustedes, se cumpla. Esto se logró con la representación política que tiene Quilmes en la Cámara de Diputados de la Provincia, que persiguió una idea que veníamos trabajando hace mucho tiempo con la Cervecería, y que además fortalece el entramado productivo, local, cultural e identitario de nuestra ciudad", sostuvo Mayra, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, y por la diputada provincial Berenice Latorre.

Y resaltó: "Esto de construir comunidad, de hacer valer nuestra representación política y que Berenice Latorre, nuestra diputada provincial durante cuatro años pueda decir con orgullo que disputó para nuestra ciudad, y que haya conseguido tener hoy a Quilmes como 'Capital Provincial de la Cerveza', es un logro colectivo que debemos cuidar. Defendamos la comunidad que en estos años hemos construido. No nos dejemos llevar por los prejuicios, busquemos encontrarnos, conocernos y siempre pensar qué más podemos hacer por el otro y por la otra. En estos días tenemos la oportunidad de una instancia democrática que son las elecciones. Defendamos a la Argentina, a nuestra soberanía, tengamos amor propio por nuestra patria".

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de Cervecería Quilmes, Juan Mitjans, relató: "Este es el lugar donde todo comenzó, no solamente esta cervecería hace 135 años, pero este lugar en particular, esta vieja sala de cocimiento fue donde el inmigrante alemán Otto Bemberg en 1890 tiró el primer chop cuando llegó la electricidad a Quilmes. Para nosotros es un orgullo tener esta Ley que, de alguna manera, habla de lo que es la relación de Quilmes con el sector cervecero quilmeño. Siempre decimos que el ADN de la cerveza está íntimamente relacionado con Quilmes y la Provincia de Buenos Aires, porque nuestro producto nace de los campos de cebada de la Provincia. Hay que seguir trabajando más que nunca y la fórmula para el éxito de la Argentina tiene que ser con el sector productivo".

En ese marco, el presidente de la Cámara de Gastronómicos, Hotelería y Esparcimiento (CGHTE) de Quilmes, Eduardo Spagnoletta, sostuvo: "Nadie se salva solo, eso es algo que veníamos hablando y gracias Mayra por el apoyo que nos han dado en todos los años que venimos trabajando juntos".

Mientras que en representación del Sindicato de Cerveceros, Pablo Gil, expresó: "Impulsar todo esto significa impulsar trabajo, que es lo que necesitamos. Veo que todos ustedes están alineados en la misma metodología, el Municipio, la empresa; veo empresarios, trabajadores, sindicatos pensando todos en lo mismo. Creo que de eso se trata. Que todos en común pensemos en trabajar. Los felicito. Nadie se salva solo, sin lugar a duda. Vivir con empatía, pensar en el otro, de eso se trata. A no abandonar la lucha y continuar con esto y que Quilmes sea la Capital Nacional de la Cerveza".

En esta línea, Julián Bellido, indicó: "Felicito a la red completa de productores cerveceros artesanales que, junto a Cervecería Quilmes, le dieron mucho espíritu y la fuerza suficiente para que Berenice Latorre pueda disputar en la Cámara de Diputados de la Provincia esta identidad que hoy nos enorgullece".

La iniciativa constituye un reconocimiento histórico a los profundos lazos culturales, sociales y productivos que unen a Quilmes con la industria cervecera, tanto desde su tradición fundacional como por el desarrollo contemporáneo de los productores y el entramado gastronómico que caracteriza a la ciudad.

Durante la actividad, la Jefa comunal conversó con los distintos actores del sector productivo cervecero, quienes ponderaron la aprobación de esta Ley, la cual representa no solo un reconocimiento a la ciudad de Quilmes como cuna de la industria cervecera argentina, sino también una oportunidad para fortalecer la articulación entre el Estado, la producción y la comunidad.

A su vez, se entregaron reconocimientos a diversas entidades impulsoras de este proyecto: la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento de Quilmes; los sindicatos de Cerveceros y de Gastronómicos; la Red de Productores Cerveceros de Quilmes, y la Cervecería y Maltería Quilmes.

También participaron de la actividad los directores de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez; y su par de Economía Social, Acción Cooperativa y Empleo, Franco Bogado, entre otros funcionarios, autoridades de Cervecería Quilmes y productores cerveceros.