El próximo viernes 31 de octubre a las 19 horas, el Club Pueblo Unido de Avellaneda será sede del foro de debate a cargo de Jorge Omar Ferrando. La actividad, con entrada libre y gratuita, invita a reflexionar sobre los alcances, beneficios y dilemas que plantea esta tecnología en la sociedad actual.

La propuesta busca generar un espacio de análisis y debate en torno a los avances de la inteligencia artificial (IA), sus múltiples aplicaciones en campos como la educación, la salud, la comunicación y el trabajo, y los desafíos éticos y sociales que acompañan su creciente expansión. A través de ejemplos concretos y una mirada crítica, Ferrando abordará cómo esta herramienta está transformando los modos de producción, las relaciones humanas y la toma de decisiones.

La charla está dirigida tanto al público general como a estudiantes, docentes y profesionales interesados en comprender con mayor profundidad el impacto de la IA en la vida cotidiana y en el futuro del empleo. La intención es ofrecer un espacio accesible donde se puedan compartir inquietudes, perspectivas y experiencias sobre un fenómeno que redefine los límites entre lo humano y lo tecnológico.

Con esta iniciativa, el Club Pueblo Unido, ubicado en Lavalle 23, Avellaneda, reafirma su compromiso con la formación ciudadana y la divulgación del conocimiento, acercando propuestas que promueven la reflexión crítica sobre los temas que atraviesan el presente y el porvenir de nuestra sociedad.

Por Cintia Palacios, estudiante de la carrera de Periodismo de la UNDAV