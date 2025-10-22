Ante el incumplimiento de la norma que busca garantizar recursos y estabilidad a las universidades del país, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad presentarse en la Justicia en busca de la nulidad de veto a la norma por parte el gobierno de Milei.

El reclamo se genera ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, buscando asegurar que las instituciones educativas reciban los recursos que la norma establece.

La iniciativa que fue aprobada por unanimidad de los rectores de las universidades nacionales del país se formalizó en la sesión plenaria que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.