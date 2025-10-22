La localidad berazateguense de El Pato atraviesa un crítico momento de inseguridad que se viene incrementando desde hace meses, según le contaron a El Suburbano. Vecinos de la zona reportaron en las últimas semanas un alarmante crecimiento de hechos delictivos, y aseguran sentirse "desamparados" ante lo que ya califican como una "fuerte ola de robos" que azota el lugar, a lo que se sumó un robo a una casaquinta en las últimas horas que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Los hechos se han vuelto moneda corriente, con varias denuncias en la Comisaría 5ta. que van desde entraderas, robos, asaltos a mano armada, robos a comercios y arrebatos. Aunque el problema se viene gestando desde hace por lo menos dos años, los damnificados señalan que la situación se ha agravado notablemente en los últimos meses.

La situación sólo ha logrado que muchos lugareños, y hasta inquilinos ocasionales, usen armas de fuego para poder combatir el delito personalmente.

Escasez de Recursos Policiales y Destacamento Cerrado

La crítica situación pareciera estar marcada por la falta de recursos de las fuerzas de seguridad, como señalan en off algunos miembros de la fuerza policial, y que según comentarios extraoficiales, actualmente no cuentan con el personal suficiente para cubrir la totalidad de la localidad de El Pato, que es geográficamente una de las localidades más extensas de Berazategui.

Ante este panorama, los vecinos exigen medidas urgentes. Demandaron "más policías en la calle" y "rondines", y la instalación de "más garitas". Argumentan que El Pato "creció mucho en cantidad de gente", por lo que resulta "lógico" el aumento de la dotación policial, un pedido que "parece que a nadie le interesa".

Los habitantes de El Pato esperan una respuesta inmediata de las autoridades para revertir la "ola de robos" y recuperar la tranquilidad en sus barrios.