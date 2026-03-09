Finalizó la temporada 2026 de la pileta del Club Municipal Maltería Hudson, donde más de 8.800 vecinos y vecinas de Berazategui disfrutaron de las instalaciones durante el verano.

Este espacio municipal abrió sus puertas de martes a domingo, por impulso del intendente Carlos Balor. A cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, la pileta ofreció presencia permanente de guardavidas y personal de salud.

La vecina del barrio Santo Tomás, Elena Gómez, contó: “Me encanta el Club Municipal Maltería. Vinimos todo el verano con mi marido y nuestros nietos. La pasamos muy bien; en este lugar contamos con todas las comodidades. La Municipalidad nos brindó todo, estamos muy agradecidos”.

A lo largo de la temporada, la pileta municipal recibió un constante flujo de visitantes, convirtiéndose así en un espacio de encuentro para refrescarse y disfrutar de actividades al aire libre, en un entorno seguro y familiar.