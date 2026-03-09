El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó la apertura del 53° Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde presentó un balance integral de la gestión a través de un formato innovador que combinó su discurso con la proyección de contenidos audiovisuales. Mediante esta modalidad, repasó los principales ejes desarrollados durante 2025 y expuso los desafíos y proyectos previstos para este 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento y la calidad de vida en el distrito.

"Este es un momento muy especial para Berazategui y también para mí. El 2025 fue el último año de gestión del querido doctor Juan José Mussi, un Intendente que dejó una huella profunda en esta ciudad, no solo por las obras realizadas, sino también por su forma de gobernar: con cercanía, con trabajo y con un profundo amor por su pueblo", arrancó su discurso Carlos Balor, tras el descubrimiento de una placa y la foto del Cuerpo Legislativo en funciones en el período 2021-2025.

Además, continuó: "El recorrido que compartimos no es solo un balance de números o de proyectos; es el reflejo de un modelo de ciudad que se construyó durante años, con equipos de trabajadores municipales comprometidos y con miles de vecinos que acompañan. Hoy me toca continuar ese camino, con la responsabilidad de cuidar lo que se hizo y con la promesa firme de seguir construyendo futuro para Berazategui".

"Sin embargo, la gestión no se sostuvo sólo en producción, servicios y desarrollo económico", aseguró el Intendente. "También hubo una fuerte inversión en salud, en infraestructura, en políticas sociales, en cultura y en integración urbana. Cada área, cada Secretaría y cada trabajador municipal formó parte de un mismo objetivo: estar presentes en cada barrio y dar respuestas concretas", afirmó.

También, el Mandatario expresó: "Todo lo que vimos hoy es el resultado de una gestión que dejó bases sólidas, de equipos comprometidos y de una comunidad que nunca baja los brazos. Mi compromiso es honrar ese camino con trabajo, humildad y presencia en cada barrio. El 2026 empieza con una historia, una identidad y una planificación que tiene continuidad. Juan José Mussi es nuestro guía. Su forma de gobernar, su cercanía con la gente y su defensa permanente de Berazategui marcan el rumbo que vamos a seguir. Somos el equipo de Juan José Mussi. Es el equipo que viene trabajando hace años, que conoce cada barrio, cada institución y cada necesidad. No empezamos de nuevo: continuamos un proyecto colectivo".

"Quiero agradecer especialmente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a nuestro gobernador Axel Kicillof, por el acompañamiento permanente, por la inversión en obras y por los programas que permiten que nuestra ciudad siga creciendo", destacó Carlos Balor. Y agregó: "Agradezco también a cada trabajador municipal, a las instituciones, a las organizaciones sociales, culturales y deportivas... Y a cada vecino que aporta desde su lugar. Berazategui se construye todos los días, con el esfuerzo de todos".

Asimismo, el Intendente enfatizó: "Quiero dirigirme especialmente a los concejales de la oposición, que muchas veces acercan reclamos al Ejecutivo, y está bien que así sea. Es parte del funcionamiento democrático y de la representación de los vecinos. Pero nosotros también tenemos reclamos pendientes ante Organismos nacionales que hoy no están dando respuesta a demandas concretas de nuestra ciudad. Por eso, así como tienen pedidos para que resolvamos desde el Municipio, les vamos a pedir que nos acompañen a gestionar ante el Gobierno Nacional, para que esas soluciones también lleguen a Berazategui. Cuando se trata de nuestro municipio, no debería haber diferencias partidarias: debería haber responsabilidad compartida".

"Me gusta estar acá; me gusta trabajar por esta ciudad y asumir esta responsabilidad. Lo que importa es que Berazategui siga creciendo y que nuestros vecinos vivan cada día mejor. Sigamos trabajando unidos. En el corazón, siempre. En Berazategui, siempre. Juan José Mussi, siempre", finalizó Balor.

En los tres videos, que resumieron la gestión 2025 y las proyecciones para el presente, se destacó que el Municipio logró por sexto año consecutivo equilibrar el presupuesto de recursos y gastos, a pesar de los incrementos que sufrieron dos insumos cotidianos:

- Energía eléctrica que abastece al servicio de alumbrado público: en diciembre de 2024 se abonó a Edesur $269.403.159,24; y en el mismo mes, pero de 2025, $304.785.364,79.

- Combustible que utiliza la flota automotor municipal: en 2024, el valor de la nafta súper era de $1.002,24 el litro; mientras que en 2025 fue de $1.445, 50.

Por otro lado, continuando con el plan de recomposición salarial acordado entre la Municipalidad y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, se otorgó un incremento salarial en 12 etapas. De esta manera, el total de los incrementos oscilan entre un 41,88% y un 44,73% -dependiendo la categoría-, contra una inflación acumulada del 31,5% (según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina -INDEC-).

Asimismo, se desarrollaron tareas de mantenimiento, puesta en valor, embellecimiento y creación de nuevos espacios públicos, como plazas, plazoletas y paseos; así como trabajos de apoyo a instituciones barriales: 15 Clubes, 5 Polideportivos, Parroquias, 4 Centros de Jubilados, 17 Sociedades de Fomento, 4 establecimientos educativos, infraestructura vial y urbana, 9 Delegaciones municipales, establecimientos de salud y otros espacios comunitarios en los distintos barrios y localidades. También se unificaron las Delegaciones municipales de Villa España y Plátanos en el Centro Cívico Municipal Villa España - Plátanos.

A través del Programa Berazategui en Familia, y con el respaldo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se brindó asistencia y contención a miles de hogares.

El Municipio tiene a su cargo 11 Jardines Comunitarios distribuidos en los barrios, reconocidos por la DIEGEP. A partir de 2026, con la incorporación de salas multiciclo, ampliarán la propuesta pedagógica.

En cuanto a la gestión en materia deportiva, se brindan 24 disciplinas que durante 2025 contaron con 6.344 inscriptos, en 7 Polideportivos Municipales en diferentes barrios, 3 Playones Multideporte y el Complejo Deportivo Municipal Ducilo. Allí también se desarrolla la Liga Municipal de Hockey que, durante 2025, contó con la participación de diez instituciones con 460 jugadoras. En este espacio municipal se construyeron vestuarios y una sala de máquinas, se refaccionaron dos depósitos y una oficina, y se instalaron tribunas.

También, en el Club Municipal Maltería Hudson -que durante enero, febrero y marzo de 2025 recibió a cerca de 9.000 personas en su pileta-, se construyeron tres canchas de fútbol 5 de césped sintético. Y en el Complejo Municipal Los Privilegiados -6.574 berazateguenses disfrutaron de la Colonia Municipal de Verano, y personas mayores y con discapacidad acceden a distintas propuestas deportivas y recreativas-, se instaló un nuevo sistema de climatización para la pileta y para el Salón de Usos Múltiples, que además fue insonorizado.

El Campeonato Municipal de Fútbol Infantil Evita lleva 38 años desarrollándose en Berazategui. Durante 2025, participaron 7.965 jugadores representando a 59 instituciones intermedias. En tanto, desde 2022 -por decisión del Dr. Juan José Mussi- se desarrolla el Campeonato de Fútbol Infantil Femenino Evita Capitana, en el que durante 2025 participaron 3.354 niñas y adolescentes de 43 instituciones.

Cada año se organiza la Fiesta del Jubilado y la Jubilada en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, donde en 2025 participaron cerca de 3.000 personas mayores de 60 Centros de Jubilados. También, la Prueba Atlética 10K Día del Vidriero, que en su 36° edición reunió a más de 4.000 atletas; y el Torneo de Fútbol Femenino Copa Autonomía Berazategui, donde se inscribieron 40 equipos con un total de 600 jugadoras.

Asimismo, durante 2025, el sistema municipal de salud brindó más de 5.100.000 prestaciones: un 12% más con respecto a 2024.

En los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) se brindaron más de 3.370.000 atenciones; y se realizaron 42 Jornadas Integrales en los barrios. La Coordinación de Emergencias Médicas (CEM), a través de los CAPS (6 con guardia médica y enfermería las 24 Hs.), brindó más de 14.000 prestaciones mediante el sistema de ambulancias. Además, se sumaron dos ambulancias de mediana complejidad.

En tanto, el Centro Odontológico Municipal respondió 40.000 consultas mensuales, mediante la Red Odontológica. Y se inauguró un Móvil Odontológico, que fue aportado por el Municipio y adaptado y equipado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Berazategui.

Además, el equipo del Centro Oftalmológico Municipal San Camilo realizó 1.000 cirugías de cataratas en forma gratuita (en el sector privado, la cirugía tiene un valor de $2.000.000 para cada ojo) y 3.400 de retina (en el sector privado, la cirugía tiene un valor de $3.000.000 para cada ojo). En 2025, el Municipio adquirió equipamiento de última generación para este Centro Clínico Quirúrgico municipal.

Finalmente, la Clínica Veterinaria Municipal y el Área de Zoonosis brindaron 170.000 prestaciones.

La Municipalidad también organizó más de 300 ediciones de Mercado Vecino, 8 Ferias de Productores Familiares y más de 32 ediciones de la Feria Agroecológica. Se continuó con el desarrollo del Programa Góndola Local, con más de 250 comercios adheridos; se concretaron seis jornadas de "La Noche de las Localidades"; se brindaron 27 charlas en escuelas; se organizó una Ronda de Negocios, con la participación de 530 comercios, PyMEs y empresas; y la Expo Bera Productiva 2025, con 62 stands.

Mediante el Programa de Responsabilidad Social, se desarrollaron las Campañas solidarias Seamos Útiles, Abrigando Sueños, Mes de las Infancias y Festejos Navideños, con más de 11 millones en donaciones.

Del mismo modo, con fondos municipales, se realizaron las siguientes obras en espacios culturales:

Complejo Cultural Municipal La Humanitaria: se inauguró el nuevo Registro Provincial de la Personas, el depósito de Arte Público y la Sala de hornos para los talleres de Cerámica.

Nuevo Centro Cívico Municipal Villa España - Plátanos: cuenta con cinco aulas y un auditorio, la Delegación Municipal, oficinas descentralizadas del Registro Provincial de las Personas, servicios municipales y la sede del Círculo Italiano.

Nuevo Centro Cívico Municipal El Pato: avanza la construcción de este nuevo espacio en la localidad de El Pato, donde funcionará la Delegación Municipal, el Registro Provincial de las Personas, el Centro de Monitoreo y diferentes servicios municipales, entre otros.

En 2025 se concretó una agenda de más de 600 actividades. Algunos de los eventos más reconocidos fueron los Salones Nacionales de Artesanías y Vidrio, la B-Play, la Feria Nacional Berazategui Artesanías, la Feria del Libro "LibrArte" y la Muestra Anual Educativa (MAE).

Asimismo, el Programa Municipal de Alfabetización continúa ampliando derechos y generando oportunidades, acompañando en el acceso a la lectura y la escritura.

En cuanto a la gestión ambiental desarrollada durante 2025, el Programa Berazategui Recicla logró evitar la disposición de más de un millón de residuos reciclables en el CEAMSE, lo que representa un ahorro para la Comuna y un impacto ambiental positivo sostenido.

La Municipalidad también avanzó con las obras de desarrollo urbanístico PROCREAR II de Plátanos Norte, en un 43% -aproximadamente- sobre el total de los sectores licitados, que conforman las 1.403 viviendas (entre edificios de 6 pisos, torres de 8 pisos y viviendas en dúplex). Los trabajos comprendieron una inversión de $16.000 millones, pero se encuentran paralizados por el Gobierno Nacional.

En tanto, se están llevando a cabo obras con inversión provincial, como la reconstrucción de 300 viviendas en Kennedy Norte. Éstas fueron concluidas y las 110 familias asignadas fueron relocalizadas en 2025, procediendo a la demolición de las viviendas del asentamiento. El área liberada será destinada a un parque público. En una segunda etapa, 190 unidades en ejecución se completarán con las familias censadas de los barrios Kennedy Norte y La Prosperidad, liberando totalmente la ribera del arroyo Las Conchitas y las ocupaciones bajo líneas de alta tensión.

También, ya avanzó en un 80,66% la construcción de 120 viviendas en el barrio 3 de Junio, donde se relocalizarán 120 familias que viven a la vera del Canal Plátanos y debajo del electroducto. Las obras fueron licitadas por el Ministerio de Hábitat provincial, con financiamiento del Banco Mundial. Asimismo, en una segunda etapa ya iniciada (con un 31% de avance) se construirá un conjunto habitacional de 239 viviendas, 6 locales, un Salón de Usos Múltiples, infraestructura y un parque público, con financiamiento del Banco Mundial.

A su vez, se inauguraron las obras del Proyecto Integral Barrio Compal -que contempló la construcción de equipamiento comunitario, un SUM y el Club Estrella del Norte-. Y este año, el Polo Educativo Integral de El Pato, concretado a través de un convenio firmado con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Comprende la construcción de un Jardín de Infantes y Escuelas Primaria y Secundaria. Finalmente, por medio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Hábitat, se entregaron subsidios a 400 familias de Berazategui para concretar mejoras habitacionales.

A lo largo del 2025, el área de Control Urbano realizó 664 operativos en puntos estratégicos del distrito. En tanto, el Centro de Operaciones Municipal (COM) realizó más de 16 mil intervenciones brindando asistencia en accidentes de tránsito, emergencias de salud, civiles, incendios, búsqueda por desaparición de personas, casos de violencia de género (llamados al 911) y en respuesta al llamado de botones de pánico.

En cuanto a la tarea de mantenimiento del alumbrado público, se realizaron 17.302 reparaciones, 1.012 despejes lumínicos y, en colaboración con otras áreas, 1.275 colocaciones de bajadas, construcción de gazebos, entre otras labores. Avanzó el Programa Municipal de Reconversión de Luminarias LED en distintos barrios y localidades. En total, se cambiaron 4.080 luminarias y se colocaron nuevas luces LED.

Asimismo, se realizaron 15.430 intervenciones en la red domiciliaria de cloacas, 7.850 en la red domiciliaria de suministro de agua; 6.130 reparaciones de veredas, 111 nuevas conexiones de agua y 121 nuevas conexiones de cloacas.

En materia de agua y cloacas, se llevaron a cabo las siguientes obras con aporte municipal: la ejecución de un pozo de explotación en Av. Ranelagh y 315 (que abastecerá al barrio Santa Rosa y parte de La Colina); la puesta en valor del tanque de reserva situado en calle 59 e/ 164 A y 165 (barrio AOT); el refuerzo de la red troncal del barrio Santa Rosa; y la estación de bombeo cloacal de la calle 116 y Av. Varela.

A su vez, con fondos provinciales se realizó el recambio del colector cloacal del barrio 3 de Junio; y se están ejecutando desagües cloacales en distintos puntos de Berazategui.

Se desarrollaron, también, más obras de tratamiento integral, mejora y embellecimiento del espacio público para una mayor accesibilidad y disfrute de los vecinos y vecinas. De esta manera, se llevó a cabo la puesta en valor de las Plazas La Lomita y La Paz; la construcción de la Plaza Vecinal El Pato Lado Sur; el tratamiento integral del espacio público de Av. Calchaquí entre calle 4 A y Av. 7; y de Av. 7 entre Av. Vergara y 131 -en ejecución-. Además, se reparó la cubierta de la pileta climatizada y se hizo un mantenimiento edilicio en el Complejo Municipal Los Privilegiados. También se puso en valor el Paseo Aeróbico sobre Av. Mitre entre Av. Fcio. Varela y calle 5.

Asimismo, se realizaron obras de infraestructura pluvial con la ejecución de desagües y la reconstrucción de sumideros en distintos puntos del distrito. Se ejecutaron obras de saneamiento, preparación del suelo y colocación de carpeta asfáltica en la calle 58 e/ Colectora y 156; y se contrató mano de obra para la pavimentación de la calle 11 e/ 157 y 160. En tanto, se efectuó la pavimentación con colocación de carpeta asfáltica sin cordón cuneta en distintos barrios, a lo largo de 65.630 metros cuadrados. Asimismo, se llevaron a cabo 44 obras de reencarpetado de cuadras completas.

Mediante el financiamiento del Gobierno provincial, en tanto, se está ejecutando la repavimentación de la calle 109 e/ 5 y 11, la puesta en valor del Edificio anexo al Polideportivo Municipal N° 4, además de la construcción y ampliación de establecimientos educativos.

Proyecciones para el 2026

Este año, el Municipio de Berazategui y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires crearán el Mercado Bonaerense de Berazategui, de abastecimiento local, donde los vecinos y vecinas podrán comprar lácteos, frutas, verduras, pescados, carnes, productos de granja, panificados y del Programa Góndola Local, directamente a quienes los producen, a precios justos y accediendo a descuentos especiales con Cuenta DNI (Banco Provincia).

Asimismo, con la inauguración del Polo de Emprendedores en Gutiérrez, se implementará el Centro Incubador de Emprendedores: un servicio especializado en gastronomía, textiles y sublimación, para potenciar a los emprendedores y fomentar sus gestiones contables, administrativas y comerciales. Por otro lado, se inaugurará el Centro de Valor Agregado Berazategui. Ubicado en la localidad de El Pato, este espacio productivo tiene el objetivo de agregar valor a la producción primaria de hortalizas, frutas y otros cultivos locales, facilitando el acopio, selección, corte, picado, empaquetado, embandejado y certificación de los productos para su colocación en los mercados de cercanía.

Además, se prevé finalizar obras en Sociedades de Fomento, Ecopuntos, y Clubes Sociales y Deportivos; sumar Salas Multiciclo -que reúnan a niñas y niños de 2 y 3 años- en los 11 Jardines Comunitarios distribuidos en los barrios; y construir un sector Indoor Spinning en el Club Municipal Maltería Hudson.

En lo deportivo, el básquet masculino municipal ya participa en una nueva liga: las categorías primera y mayores de 35 años compiten en la Federación de Básquet Área Metropolitana de Buenos Aires (FEBAMBA).

También, se proyecta avanzar con obras de pavimento con carpeta asfáltica y de repavimentación, fresado y bacheo en distintas calles y avenidas del distrito; y finalizar la obra de remodelación y ampliación del CAPS N° 17 del barrio Luchetti, que incluye la incorporación de un Consultorio Odontológico (ya tiene un 40% de avance).

En la localidad de Sourigues se está construyendo un Salón de Usos Múltiples para la comunidad -de 300 metros cuadrados-, destinado a actividades sociales. Asimismo, se planea continuar con obras de arquitectura, embellecimiento y puesta en valor de espacios públicos, deportivos y recreativos, en calles, avenidas, paseos, plazas e instituciones. Con fondos municipales, se proyecta realizar obras de infraestructura pluvial, como la construcción de desagües y el revestimiento de canales.

En tanto, con fondos provinciales se continuarán las obras de refacción y ampliación de Centros educativos del distrito.

A su vez, con fondos municipales se proyecta realizar el cierre de mallas de las redes de agua y cloacas en distintos puntos del partido, continuar con el recambio de 3.300 luminarias led en distintos barrios; ejecutar una nueva estación de bombeo de agua al Acuífero Hipopuelche, con una nueva planta de tratamiento por ósmosis inversa para la localidad de Plátanos y una extensión de la cañería troncal de la red de agua y refuerzo para el barrio Villa Matilde, vinculada a la nueva estación de bombeo de Plátanos; interconectar el tanque del Acueducto Pereyra con la cisterna del Acueducto El Pato; ampliar el Acueducto Lisandro de la Torre, construir dos nuevas estaciones de bombeo y cañería de vinculación; un nuevo pozo de agua al Hipopuelche, para refuerzo del acueducto Pereyra en Av. Touring Club y Av. Vergara; construir una estación elevadora y presurizadora para la red troncal de Villa Matilde y Villa Sarmiento; y poner en funcionamiento una planta de ósmosis inversa para el barrio Santo Tomás.