Directivos de la Cámara de Gastronómicos de Quilmes buscan reunirse con los presidentes de los bloques de concejales , a fin de solicitarles que el tratamiento de dicho proyecto se lleve a cabo luego de un profundo análisis y debate en las comisiones respectivas. Aclaran que no oponen a una reforma de la ordenanza vigente, ya que un nuevo debate sobre el tema puede contribuir a un mejor servicio sin afectar a los comerciantes ni las fuentes de trabajo que ellos generan.

Carta enviada a los legisladorers comunales

"Nos dirigimos a Ud. en nombre y representación de la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento de Quilmes (CGHTE), a fin de solicitarle formalmente que el proyecto de ordenanza incorporado al Orden del Día de la sesión del próximo martes 10 de marzo de 2026, referido a la derogación y/o sustitución de decks o plataformas gastronómicas, no sea tratado sobre tablas.

La presente solicitud se funda en la importancia institucional, económica, social y laboral que dicha iniciativa reviste para la actividad gastronómica del distrito, con incidencia directa sobre establecimientos, inversiones ya realizadas, miles de puestos de trabajo, proveedores y la dinámica comercial de numerosos corredores urbanos de Quilmes.

Es una cuestión que no admite un tratamiento apresurado ya que la ordenanza vigente ya contempla reglas de autorización, control, revocabilidad, accesibilidad, seguridad, higiene, responsabilidad, sanciones y retiro de instalaciones ante incumplimientos. En consecuencia, cualquier modificación sustancial o eventual derogación exige un debate serio, técnico, participativo y debidamente fundado.

El tratamiento sobre tablas de una norma de esta magnitud afectaría la necesaria previsibilidad que debe regir las decisiones públicas cuando están en juego actividades lícitas, inversiones privadas, empleo y el perfil urbano-comercial de nuestra ciudad.

La gastronomía quilmeña no solo representa actividad económica: representa también trabajo, producción, identidad local, movimiento comercial e integración".