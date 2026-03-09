La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo paritario con el gobierno bonaerense por el cual se incrementarán los salarios en un 9% en tres tramos. Un 1,5 % abonado en febrero, un 5% en el mes de marzo y el 2,5% en abril. También se acordó una reubicación excepcional de 1 categoría y una bonificación del 20% del básico para quienes llegaron al tope del agrupamiento. El aumento llegará al sector jubilados. El acuerdo establece un monitoreo en mayo y la reapertura de la discusión en junio. Además, se anunció que a partir del 1 de marzo, los auxiliares de la educación recibirán el pago de una suma fija adicional de $20.000 que en la categoría inicial representan 3%. También se estableció la continuidad de la mesa técnica para construir una nueva normativa para las y los trabajadores del sector.

En el sector salud se acordó el pase a planta transitoria de las becas de contingencia que hayan ingresado hasta el 21/12/2022, con fecha 1° de julio. En el mismo sentido se anunció la continuidad de los pases de beca de capacitación a becas de contingencia.

En el camino al Convenio Colectivo de Trabajo se anunció la continuidad de la mesa de carrera administrativa y la convocatoria a la mesa técnica de Mantenimiento y Producción. También se estableció la titularización de los jefes de departamento designados a partir del 1/1/2022 que cuenten con más de 3 años de antigüedad. Además se anunció la mesa técnica de Lotería.

Desde ATE solicitamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados que hayan ingreso hasta el 31/12/2025, el pase a planta de las becas en todas las jurisdicciones de la Administración Pública, la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y las mesas técnicas de Trabajo, OPISU, Niñez, Patronato de Liberados, Acceso a la Justicia, Mujeres y DDHH.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires “valoramos que la provincia convoque a discutir el salario y las condiciones de trabajo en paritarias y la mejora en la oferta. Mientras el gobierno de Milei recibe a los reprime a los trabajadores en la sede de la Secretaria de Trabajo como le sucedió hoy a los compañeros de FATE, en la provincia de Buenos Aires discutimos aumento salarial, pases a planta permanente y recategorizaciones.”

Y destacó que “la mayoría de las seccionales de ATE aceptaron la propuesta paritaria que realizó el gobierno provincial.”