Ricardo Hugo Kairuz presentó una denuncia penal contra Jorge Alberto Tuzzio y Rubén Luque, quienes se presentan como autoridades de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (UCAIRRA), a pesar de que el sindicato se encuentra en situación de acefalía.

La denuncia alega que Tuzzio y Luque se atribuyen la condición de "Secretario General Nacional" y "Secretario Adjunto", respectivamente, y han realizado actos públicos en tal carácter, a pesar de no tener título ni nombramiento expedido por autoridad competente.

Los hechos se califican como usurpación de autoridad, previsto en el artículo 246 del Código Penal, y se solicita la apertura de la investigación correspondiente y la promoción de acción penal contra los denunciados.

La denuncia se basa en el expediente judicial que acredita la acefalía de UCAIRRA y un video en el que Tuzzio y Luque se presentan como autoridades del sindicato.