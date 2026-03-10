Con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y laborales, preservar el patrimonio arquitectónico del edificio declarado Monumento Histórico Municipal y optimizar el funcionamiento institucional, se llevó adelante, durante el proceso legislativo, la puesta en valor, embellecimiento y renovación integral del Honorable Concejo Deliberante de Lanús.

Los trabajos realizados incluyeron la renovación total de la fachada histórica del edificio y sus caminos de acceso, con trabajos de mantenimiento y pintura, la instalación de un nuevo cartel lumínico en el frente y un logo corpóreo, entre otras intervenciones, las cuales permitieron la mejora significativa del lugar.

Asimismo, se ejecutaron tareas de revoque y pintura integral en la Sala de Sesiones “Islas Malvinas Argentinas” y en los salones, escaleras y pasillos linderos, además de colocar diversos carteles en las oficinas correspondientes.

Paralelamente se restauró el piso original de pinotea de la recepción y del Salón de los Pasos Perdidos, mediante un proceso de lijado, pulido y plastificado, técnica que permitió recuperar y preservar de la mejor manera este material histórico característico del edificio, que supo ser el primer palacio municipal.

En el exterior del edificio se avanzó en el mantenimiento, reordenamiento, señalización y ampliación del playón estacionamiento, optimizando la circulación vehicular y el uso del espacio, tanto para los trabajadores, autoridades y concejales, como para los vecinos y vecinas que necesiten acercarse al lugar.

Estas obras forman parte de un proceso de mejora, conservación y modernización de las instalaciones del Concejo Deliberante, orientado a preservar el valor patrimonial del edificio y a garantizar espacios adecuados para el desarrollo de la actividad legislativa y el vínculo permanente con la comunidad.

El HCD Lanús reafirma su compromiso de continuar trabajando para fortalecer esta institución fundamental de la democracia local, mejorando sus instalaciones y jerarquizando el espacio en donde se debaten y construyen las políticas públicas que hacen al presente y futuro de la ciudad.

El Honorable Concejo Deliberante de Lanús es el órgano deliberativo del distrito, es decir, la instancia de gobierno local en donde los representantes electos debaten y sancionan las normas que organizan a nuestra ciudad.

Para dudas, consultas, acceso a normativas y presentación de proyectos, podés comunicarte al 4357-5199, escribir a [email protected] o acercarte de forma presencial a Av. 9 de Julio 1647, Lanús Este, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.