Lanús Gobierno informa que durante el viernes 19, sábado 20, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 17 a 19, se realizará la clásica visita de Papá Noel por los diversos barrios del distrito, con el objetivo de que los niños y las niñas puedan acercarse a conocerlo, dejarle sus cartas de navidad y disfrutar en familia de distintas actividades.

El viernes, el evento se hará en el Centro Comercial Caraza ubicado en Tagle y 1° de Mayo y en el Centro Comercial San Martín, en la avenida San Martín y Don Orione, en Lanús Oeste; mientras que el sábado tendrá lugar en el Centro Comercial 9 de Julio, en la avenida 9 de Julio y Oncativo en Lanús Este y en el Centro Cultural Leonardo Favio, en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste.

Por otro lado, el lunes se desarrollará en el Parque Central Las Colonias, en Salta y Purita, en Remedios de Escalada y en el Centro Comercial Remedios de Escalada, en Juan De Garay e Iberlucea; y el martes concluirá en la sede NIDO Monte Chingolo en Pitágoras N° 4500 y en la Plaza Constitución, en la Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, en Valentín Alsina.