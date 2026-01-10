Lanús Gobierno informa que el lunes 12 de enero, desde las 9 y hasta agotar cupos, se otorgarán nuevos turnos presenciales para realizar castraciones gratuitas de perros y gatos en el Quirófano Móvil ubicado en el Parque Municipal General San Martín, en la calle Coronel Sayos N° 2302 en Valentín Alsina. Las intervenciones se llevarán adelante desde el martes 13 al viernes 16.

Las vecinas y los vecinos interesados deberán presentarse con DNI para certificar domicilio en el distrito. Los requisitos, en el caso de gatos y gatas, son tener un peso a partir de los dos kilos, y en perros y perras de 4 a 25 kilos; una edad de seis meses a ocho años en gatas y perras, y de ocho meses a ocho años en gatos y perros; en celo, deben concurrir dentro de los 15 días posteriores a la finalización del mismo; preñadas hasta los 30 días de gestación y, en postparto, tienen que ir dos meses después de la parición.

No se castrarán braquicéfalos ni a sus mestizos (trompa chata). En todos los casos, los animales serán evaluados previamente por las y los profesionales médicos para verificar su estado de salud. Asimismo, se aplicarán vacunas antirrábicas sin turno previo, de lunes a viernes de 9 a 12.

Vale destacar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.