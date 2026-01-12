Todos los sábados y domingos de verano se viven en la Costa de Hudson, donde los vecinos y vecinas pueden disfrutar del paseo gastronómico de food trucks -con distintas alternativas- y de la Feria Municipal Emprender -con productos artesanales berazateguenses-.

Por impulso del intendente municipal, Carlos Balor, y organizada por la Secretaría de Trabajo, la propuesta incluye opciones culinarias para degustar al paso, como sándwiches, hamburguesas, pizzas, empanadas, comida gourmet, crepes, churros, waffles, papas fritas y helados, entre otros.

Una de las vecinas que asistió el último fin de semana, Romina Pérez, contó: “Cada tanto venimos con amigos a la Costa, un lugar que es muy lindo, limpio y seguro. Hoy compramos unos churros para el mate y disfrutamos de una tarde muy agradable”.

El acceso a la Costa de Hudson, en Berazategui, es por la Avenida Diego A. Maradona (63). Los food trucks están de 12.00 a 00.00 y la Feria Emprender de 12.00 a 21.00. Se suspenden en caso de malas condiciones climáticas.