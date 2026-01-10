El Museo de Artes Visuales “Víctor Roverano” de Quilmes invita a artistas, colectivos, gestores culturales y creadores a presentar propuestas para la programación 2026.
📌 Convocatorias
🖼️ Exposiciones de Artes Visuales
🗿 Esculturas y Proyectos Tridimensionales
🗣️ Charlas, Encuentros, Seminarios y Actividades de Arte
🌐 Arte Inmersivo / Mapping
🎬 Cortos audiovisuales
💡 Otras propuestas artísticas, educativas o comunitarias
🗓️ Fechas
Convocatoria abierta del 9 de enero al 22 de febrero de 2026
📝 Inscripción
👉 https://forms.gle/69hM7v8a8ddSF3uBA
ℹ️ Más info:
🌐 www.quilmes.gov.ar/museoroverano
📩 Consultas:
[email protected]