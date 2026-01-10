El Museo de Artes Visuales “Víctor Roverano” de Quilmes invita a artistas, colectivos, gestores culturales y creadores a presentar propuestas para la programación 2026.

📌 Convocatorias

🖼️ Exposiciones de Artes Visuales

🗿 Esculturas y Proyectos Tridimensionales

🗣️ Charlas, Encuentros, Seminarios y Actividades de Arte

🌐 Arte Inmersivo / Mapping

🎬 Cortos audiovisuales

💡 Otras propuestas artísticas, educativas o comunitarias

🗓️ Fechas

Convocatoria abierta del 9 de enero al 22 de febrero de 2026

📝 Inscripción

👉 https://forms.gle/69hM7v8a8ddSF3uBA

ℹ️ Más info:

🌐 www.quilmes.gov.ar/museoroverano

📩 Consultas:

[email protected]