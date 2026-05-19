Se trata de Adrián Baccaro, profesor de escuelas estatales en Quilmes y Berazategui, y militante de la Agrupación Granate del SUTEBA. Un hito para la cultura de la región y la educación pública.

En un hecho que genera un profundo orgullo para la comunidad educativa y cultural de la zona sur del Conurbano, el cineasta y docente quilmeño Adrián Baccaro se encuentra participando en la prestigiosa y actual edición del Festival de Cannes, donde fue convocado para desempeñarse como miembro del jurado.

Baccaro, quien cuenta con una reconocida trayectoria en el ámbito audiovisual, es una figura muy querida y respetada en las aulas de la región. Actualmente se desempeña como profesor tanto en Institutos de Formación Docente como en escuelas secundarias estatales de los distritos de Quilmes y Berazategui, combinando su pasión por el séptimo arte con el compromiso diario con la enseñanza pública.

Además de su labor pedagógica y artística, Baccaro es un activo militante de la Agrupación Granate del SUTEBA, desde donde sus compañeros celebraron con entusiasmo este histórico reconocimiento internacional. “Es un orgullo ver a un compañero, docente y militante de nuestra agrupación en un espacio de semejante prestigio” expresaron desde el espacio gremial, destacando la importancia de llevar la mirada de la escuela pública y la cultura popular a los escenarios más importantes del cine mundial.

La presencia del realizador local en las pantallas de la Costa Azul francesa no solo posiciona al cine argentino y regional en las ligas mayores, sino que también revaloriza el enorme potencial de los profesionales que, día a día, se paran frente a las aulas públicas de los barrios bonaerenses.