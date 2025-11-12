Una numerosa concurrencia, incluyendo alumnos, docentes, padres del Colegio Nazareth y jóvenes basquetbolistas de Argentino de Quilmes, marchó este martes por la noche en un emotivo y silencioso pedido de justicia por Benicio Farji, el niño de 9 años que falleció en el microestadio del club al colgarse de un arco.

La movilización se dirigió desde el establecimiento educativo hasta las puertas del “Mate”. Los participantes caminaron portando flores blancas, velas y carteles, exigiendo claridad por la tragedia.

Frente al club, una tía de Benicio leyó un comunicado elaborado por los padres (quienes no estuvieron presentes):

“Nos reunimos para pedir justicia por Benicio. Para que su muerte no quede impune. Para que se asuman las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia evitable.”

El mensaje también fue un llamado directo a las autoridades deportivas, instando a que “todas las instituciones, clubes y espacios deportivos refuercen sus cuidados, protocolos y controles para garantizar entornos seguros”.

En paralelo, la fiscal Mara Torres intensificó la investigación esta semana con un allanamiento en el microestadio, donde se tomaron fotografías del arco y el entorno del siniestro. Y añadieron que varios padres se han presentado como testigos voluntarios.

Asimismo, la familia ya contactó a un abogado y evalúa presentarse como particular damnificado en la causa.