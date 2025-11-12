Comenzó su mandato hasta 2029, conducida por Daniel Aversa. Participaron del acto el intendente interino de Avellaneda, Hugo Barrueco, y el titular de la CTA, Hugo Yasky, entre otras autoridades.

El pasado 29 de octubre, en la sede sindical, y ante la presencia del Secretario General de la CTA y Diputado Nacional, Hugo Yasky; el Intendente interino de Avellaneda, Hugo Barrueco; y el Secretario de Finanzas de CTA, Gustavo Rollandi; asumió su mandato para el período 2025-2029 la nueva Comisión Directiva del Sindicato Único Municipales de Avellaneda (SUMA), conducida por su Secretario General, Daniel Aversa,

Acompañan al conductor de los municipales de Avellaneda, como Secretaria Adjunta, Andrea Villalba; Secretaría de Finanzas Rosana Aversa; Secretaría Gremial Norma Arias; Secretaría de Organización, Julieta Conde; Secretaría de Administración y Actas, José Luis Patallaz; Secretaría de Prensa, Difusión y Cultura, Lourdes Aguerrido; Secretaría de Turismo, Recreación y Deporte, Sebastián Sánchez; Secretaría de Igualdad de Género, Familia y DDHH, Miriam Muñoz; Secretaría Cargo de Responsabilidad, Edgardo Albornoz; Secretaría de Salud y Seguridad, Jorgelina Crespo, Secretaría de Relaciones Institucionales, Rosalba González; Secretaría Docente, Andrea Calo; Secretaría de Juventud Cristian Gómez; y Secretaría Profesionales, María Toribio.

Luego del emotivo acto de entrega de certificados a los y las integrantes de la nueva Comisión Directiva, Daniel Aversa agradeció el trabajo realizado y convocó a capacitarse y formarse en el camino sindical, a la vez que enfatizó la necesidad de habitar cada espacio del Sindicato y redoblar esfuerzos para lograr los objetivos de una organización en constante crecimiento.

Por su parte, Barrueco felicitó a la conducción sindical por “todo el trabajo que hacen, por su crecimiento y su defensa a los trabajadores”, y transmitió el saludo del jefe comunal en uso de licencia, Jorge Ferraresi, reafirmando el compromiso de la gestión municipal “para seguir mejorando la vida de los trabajadores municipales”.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, quien luego de felicitar a las y los compañeros que asumieron sus cargos, trazó un minucioso análisis de la situación coyuntural que atraviesan trabajadores y trabajadoras, en especial quienes se comprometen en la tarea sindical, frente a un gobierno nacional que se prepara para impulsar las reformas tributaria, previsional y laboral.

En ese sentido, Yasky enfatizó en la ratificación de las luchas conjuntas y la esperanza por construir una opción posible de país para el 2027, con la conducción de Axel Kicillof.