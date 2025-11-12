El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó la creación del Consejo Municipal de Prácticas Educativas en Ambientes de Trabajo.

“Se trata de darle marco institucional desde el municipio a una política que ya viene llevándose a cabo, por eso elaboramos el proyecto aprobado junto a Franco Montali, Director General de Empleo en la Secretaría de Fiscalización y Desarrollo Económico a cargo de Julián Bellido y con Germán Lepanto, del equipo de la secretaría de Educación de Joaquín Desmery, a quienes quiero agradecerles”, explicó el edil de Fuerza Patria Ezequiel Arauz.

Asimismo, afirmó que el Consejo buscará “regular y cuidar desde el Estado estas prácticas que acercan a estudiantes y empresas de nuestro municipio como oferentes - en su mayoría del sector Pyme - potenciando la formación Técnico Profesional y la inserción laboral de los jóvenes, en definitiva el sector más golpeado por la desocupación creciente, que trepa hoy al 15% entre quienes tienen menos de 29 años”.