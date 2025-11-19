La Diócesis de Quilmes se pone en campaña para preparar la Cena de Nochebuena 2025, el miércoles 24 de diciembre, para personas solas o en situación de calle, que estará animada con la consigna "Una mesa para todos, todos, todos". Esta cena, en su 13º edición, se llevará a cabo en la Iglesia Catedral de Quilmes y su propósito es "que nadie reciba la Navidad solo".

Se necesitan ayudas económicas o de donación de elementos, ayudas para la preparación de la cena, el servicio a los invitados y el trasporte para los invitados para el regreso a sus casas luego de la Cena.

DONACIONES ECONÓMICAS:

Por transferencia bancaria a la Cuenta Corriente N°0980-0029/4 del Banco Comafi (Sucursal Florencio Varela)

Razón Social: Obispado de Quilmes

CUIT: 30-63492428-7

CBU: 2990098709800029240008

Alias: obisquil

Una vez realizada la transferencia se agradece enviar comprobante a [email protected], para identificar la donación de manera ágil.

DONACIONES EN ESPECIES:

Juguetes, toallas, utensilios para servir, copas, cubiertos, fuentes y repasadores. Elementos para aseo, higiene personal.

Para la caja navideña:

Arroz, fideos, atún, caballa, mayonesa, pickles, aceitunas, sal, aceite, vinagre, jardinera, harina, puré de tomate, cebolla, morrón, condimentos, pan dulce, latas de frutas en almíbar, confituras, botellas de gaseosas y sidra.

Para el menú del 24 de diciembre:

Entrada: empanadas, tartas, fiambres, matambre, snacks, otros.

Plato principal: Pollo, carnes, asados (fríos), ensaladas (sin condimentar)

Mesa Brindis: Pan dulce, confituras, espumantes.

Bebidas: Bebidas sin alcohol.

Recepción de las donaciones:

Las donaciones se recibirán en la Catedral de Quilmes (Rivadavia y Mitre, Quilmes):

- Domingo 21, Lunes 22 y Martes 23 de diciembre de 9 a 12 y de 16 a 20 h.

- Miércoles 24 de diciembre de 9 a 19 h.

REUNIONES DE SERVIDORES:

Se realizarán en la sede del Departamento de Laicos (DEPLAI) (Av. Calchaquí 1371, Quilmes Oeste, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes):

- Viernes 5 de diciembre a las 19 h,

- Viernes 12 de diciembre a las 19 h.

Y en la Iglesia Catedral de Quilmes (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 355, Quilmes Centro):

- Viernes 19 de diciembre a las 19 h.

- Lunes 22 de diciembre a las 19 h.

El sábado 20 también se realizará el transporte del material e insumos desde la sede del DEPLAI a la Iglesia Catedral.

VÍAS DE COMUNICACIÓN:

Para más información y sumarse a colaborar:

[email protected]

Instragram.com/cenanochebuenaquilmes