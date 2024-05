La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este lunes del acto de inauguración del nuevo recorrido educativo del Museo Malvinas Quilmes, ubicado en la sede del Centro de Veteranos de Malvinas, en Joaquín V. González 3657, de Quilmes Oeste.

"Es un orgullo que este Centro de Veteranos de nuestro municipio lleve adelante este trabajo tan exhaustivo. Lo que ahora vamos a ver es un museo de lo mejor que he visto, como es el enorme museo de Malvinas que se ha hecho durante los gobiernos donde pueden reconocer y valorar nuestra historia, y hacer un ejercicio activo de la memoria, de lo que significa nuestra soberanía y defenderla en el presente, como fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", aseguró Mayra.

"He visto un recorrido minucioso con detalles que hacen a recuperar cada humano, cada persona y a su familia, y esto es realmente lo que me parece que en estos tiempos, como comunidad, debemos recuperar. Hay una idea y una convocatoria a la deshumanización. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a poner en valor a las personas, agradecerles por lo que han hecho por nuestra patria, por defender la soberanía de nuestras islas y reconocerlos también en su familia. Esto me parece que es lo que va a suceder con este museo", sostuvo.

Y enfatizó: "Queremos que este museo tenga muchísimos niños, niñas, jóvenes que puedan comenzar a tener conciencia de lo que fue Malvinas y que vuelvan a sus casas a charlar en familia sobre nuestra historia y así poder comenzar a tener cada vez más una sociedad malvinizada y defender lo que es tan importante para todos y para todas: la independencia de nuestra patria y la soberanía".

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, Jorge Irigoitía, agradeció el apoyo del Municipio y destacó que el objetivo del flamante museo es "trabajar con la educación para fomentar que los chicos sepan lo que es nuestra soberanía y por qué es un reclamo permanente".

Estuvieron presentes los secretarios de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery; de Servicios Públicos, Sebastián García; y de Comunicación, Alberto De Fazio; la subsecretaria de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez; el director de Relaciones Institucionales, Fernando Collizzolli; la concejala Eva Mieri; el presidente del Consejo Escolar de Quilmes, Gustavo Lappano; el tesorero del Consejo Escolar de Quilmes, Rubén Ursino; el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires; y el vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, Héctor Nazaralet, entre otras autoridades y representantes de instituciones locales.