Lanús Gobierno informa que el jueves 20 de noviembre, desde las 9 y hasta agotar cupos, continuará la entrega de turnos presenciales para realizar castraciones gratuitas de perros y gatos en el Quirófano Móvil del Parque Municipal Gral. San Martín, ubicado en Cnel. Sayos N° 2302, en Valentín Alsina. Las prácticas sanitarias se llevarán adelante desde el martes 25 al viernes 28 de noviembre.

Los vecinos y las vecinas que asistan deberán presentar su DNI para certificar domicilio en la ciudad. En caso de gatos y gatas, los requisitos excluyentes incluyen un peso registrado a partir de los dos kilos mientras que, en perros y perras, el rango será de cuatro a 25 kilos; una de edad que oscile entre los seis meses a ocho años en gatas y perras, y de ocho meses a ocho años en gatos y perros.

Asimismo, los animales en período de celo pueden ser intervenidos a partir de los 15 días posteriores a su finalización; preñadas hasta los 30 días de gestación y, en situación de postparto, tienen que concurrir dos meses después de la parición.

El equipo de profesionales municipales no intervendrá braquicéfalos o sus mestizos (trompa chata). A su vez, los animales serán evaluados previamente para verificar su estado de salud. En ese marco, de martes a viernes de 9 a 12, también se aplicarán vacunas antirrábicas sin turno previo.

Como en cada ocasión, la jornada quedará suspendida en caso de lluvia.