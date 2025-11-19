El reciente sábado 8 de noviembre de 2025, en el 14º Encuentro Nacional de Juegos de Mesa celebrado en la provincia de San Luis, el juego “Zombie Flip” obtuvo el Primer Puesto en la Categoría General de los Premios Lúdicos Argentinos, consagrando a Christian “Fish” Bernhardt como uno de los diseñadores de juegos emergentes más destacados del país.

Vecino de Berazategui, ex-alumno de la Escuela Primaria Nº 31, de la Secundaria Ernesto Sábato de Barrio Marítimo, y flamante Licenciado en Psicología egresado de la sede local de la Universidad Abierta Interamericana, Christian “Fish” Bernhardt publicó su juego “Zombie Flip” en 2024 en la editorial “Ludogonia Juegos Patagónicos” , bajo la dirección de Emiliano Gunckel, con arte de Agustín Huberty y edición de reglamento de Laura Carballido Delloro. Su presentación oficial se realizó en el Encuentro Nacional de Juegos

de Mesa de ese mismo año (13ª edición), realizado en Mar del Plata.

Cabe destacar que antes de su publicación, en agosto de 2023, su juego ya había sido reconocido internacionalmente como Mejor Prototipo de Juego de Mesa en el Premio Dado Incubado de México.

En 2025, el juego fue nominado a los Premios Lúdicos Argentinos, el evento más importante del país en materia de juegos de mesa. Durante todo este año, los clubes de juegos, tiendas especializadas y distintas organizaciones y espacios lúdicos de todo el país, junto a un jurado especializado, probaron y discutieron

todos los juegos editados durante 2024, aportando información y votando los mejores juegos valorados por la comunidad. Finalmente seleccionaron a “Zombie Flip” como el mejor en la Categoría General.

“Zombie Flip” propone una dinámica de juego accesible y entretenida para todas las edades. Los jugadores comparten el control de una misma ficha de zombie sobre un tablero formado por cartas. En su turno, cada

uno decide a qué carta moverlo y cuál reclamar para sí. El objetivo es asustar personajes, sumar puntos en base a las cartas reclamadas y reunir deliciosos “heladitos de cerebro” , administrando cuidadosamente tanto

lo que uno toma como lo que deja para los demás jugadores.

Christian, mientras cursaba su carrera, participó de proyectos universitarios como las salas de juegos terapéuticas comunitarias a cargo de la profesora Patricia Diaz, en las cuales se desarrollaban estrategias de abordaje terapéutico a través del juego. También, durante 2021 y 2022, coordinó talleres para adultos mayores que buscaban ejercitar aspectos cognitivos y vinculares a través del juego.

“Fish” , (tal es el apodo con el que se lo conoce), comenzó su camino en el diseño de juegos de mesa trabajando junto a amigos y, desde entonces, consolidó una carrera en constante crecimiento dentro de la industria lúdica nacional. En 2022 publicó su primer juego llamado “Día de Playa” en la editorial Pulga Escapista, creada y dirigida por Julián Vecchione. El arte es de Fernando Carmona y el diseño gráfico deMunir Ots. El juego, en formato “billetera”, recrea la experiencia de las clásicas vacaciones en la costa argentina y fue uno de los primeros productos argentinos en este formato fácil de transportar.

Actualmente, además de colaborar con diversas editoriales del país, Christian integra (desde 2022) el staff de la tienda especializada en juegos de mesa modernos Akataka, ubicada en Hudson.

Por último, y a modo de recordatorio, vale destacar que el 5 de octubre de 2024 (el mismo año en que fue

editado “Zombie Flip”) fue presentado en la 17° Edición de Librarte (Feria del Libro de Berazategui) el juego

de rol basado en la historieta homónima “Berazategui Territorio Zombie” , diseñado también por Christian

“Fish” Bernhardt, junto a Juan “Elvis” Pereyra, y editado por EdiBer, la editorial del municipio. El juego tuvo y está teniendo un gran reconocimiento local e internacional con posibilidades de ser editado en otros países el próximo año.