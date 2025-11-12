Nueva edición de la Feria del Libro en Lanús del 14 al 16 de noviembre

12/11/2025 | ,

Nueva edición de la Feria del Libro en Lanús del 14 al 16 de noviembre

Lanús Gobierno informó que desde el viernes 14 al domingo 16 de noviembre, de 14 a 21, se llevará adelante la Feria del Libro en Lanús en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de mayo N° 131, en Lanús Oeste, bajo el lema "Nos merecemos leer" y con entrada libre y gratuita.

Los vecinos y las vecinas tendrán la posibilidad de disfrutar de una propuesta única con diferentes actividades, muestras artísticas y charlas a cargo de reconocidos autores nacionales. También habrá una expocomic, diversos talleres y puestos literarios para todos los gustos y edades.

En ese marco, disertarán el reconocido periodista Daniel Santoro (viernes a las 19); la periodista especializada en temas judiciales, Irina Hauser (sábado a las 19) y la escritora referente del género del terror, periodista y docente, Mariana Enriquez (domingo a las 19).

A su vez, habrá exposiciones de pinturas, dibujos y piezas de arte. Y también se exhibirán las muestras tituladas Mundos Fantásticos, Mercat Medieval y Mundo de Harry Potter, entre otras sorpresas.

