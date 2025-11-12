Una vez mas, el Centro Cultural Mambo Tango (Garibaldi 745) se convierte en el epicentro de la actividad literaria local con la celebración de la LibroFeria Quilmes Vol II. Con entrada libre y gratuita, el evento convoca a vecinos y amantes de las letras para una tarde de historia, debate y música.

Historia y Raíces Locales

Las actividades comenzarán a las 17:30 horas y el primer plato fuerte, a las, estará a cargo del escritor e historiador Gabriel Víctor Gullotta. El autor presenta su obra "La Huella Federal en Quilmes Oeste. Rosas, los Pereyra Iraola y el origen histórico del barrio Gran La Paz", ofreciendo una profunda mirada sobre el pasado local y sus figuras clave.

Tres Autores, Cuatro Títulos en Debate

La jornada sigue con una mesa de presentaciones a las 19, que reúne a los autores Guido Agostinelli, Rocco Carbone y Marcelo Ramírez. Los escritores expusieron sus trabajos, que abarcaron un amplio espectro de temas, desde la política y la geopolítica hasta la filosofía cultural:

* "Experimento libertario"

* "Ultra"

* "2022, entre Rusia y la OTAN"

* "Genocódigos de las ètnoculturas y las civilizaciones"

El momento más interactivo será a las 20:30 hrs con la Charla debate donde autores y público pudieron intercambiar ideas y reflexiones sobre los diversos temas presentados.

Cierre con Música en Vivo

Finalmente, la feria concluye a las 22 horas con un broche musical a cargo de Héctor Acosta y Sergio Lobo, quienes ofrecerán un show en vivo para los asistentes.

El evento cuenta con el apoyo de la Librería Morelliana, y además habrá un bufet económico.