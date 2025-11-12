La empresa Nizza Davidson Ingeniería y Obras SRL ganó un juicio contra la empresa EDESUR por ruptura de contrato, pero la indemnización de USD 2 millones se redujo a USD 100 mil debido a la inflación y la ley 23.928.

La cuestión en debate es que ell artículo 7 de la ley 23.928 prohíbe la indexación de deudas, lo que impide actualizar el monto de la indemnización por inflación. El TSJ CABA debe decidir si este artículo es inconstitucional.

Implicancias

Varios empresarios y parte del mundo letrado sostiene que si esto se declara inconstitucional, se enviaría un mensaje positivo a los inversores y se aumentaría la previsibilidad en cuanto a las indemnizaciones.

Caso contrario, si no se declara inconstitucional, CABA podría quedar en desventaja en comparación con la Provincia de Buenos Aires.

Antecedentes

La Suprema Corte bonaerense (SCBA) ya declaró inconstitucional el artículo 7 en el caso Barrios.

Hay otro caso que es la causa Villaruel contenidos c/ TELEFE.

La decisión del TSJ CABA podría requerir la intervención de la Corte Suprema nacional para unificar criterios.