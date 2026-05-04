El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia ante la Justicia Federal tras revelarse gastos millonarios en free shops, masajes y hoteles de lujo. La presentación alcanza también a Luis Caputo y Manuel Adorni.

La gestión de las empresas estatales vuelve a estar bajo la lupa judicial. El diputado Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) presentó este lunes una denuncia penal para investigar el uso de las tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. durante la presidencia de Demian Reidel.

La causa, que recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, surge de la información proporcionada por el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso. Según el escrito, se habrían malversado caudales públicos para financiar consumos personales que nada tienen que ver con la función pública.

Detalle de los Gastos Bajo Sospecha

La denuncia de Paulón describe un patrón de consumo orientado al esparcimiento y el lujo internacional. A continuación, se detallan los rubros y destinos más comprometidos:

1. Adelantos y Consumos en Efectivo

* Adelantos de efectivo: Se registraron retiros por $56.000.000 (aproximadamente u$s 40.000), los cuales evaden los controles habituales de rendición de cuentas de servicios corporativos.

2. Destinos Turísticos y Relax

La tarjeta oficial fue utilizada en puntos geográficos clave durante periodos vacacionales:

Ciudades: Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana (República Dominicana), Angra dos Reis (Brasil) y Salamanca (España).

Servicios de esparcimiento: Gastos en el "Pub El Pirata" y "Mar y Sombra SL", que incluyen consumos de cócteles, snacks, sesiones de masajes y alquiler de sombrillas.

3. Compras en Free Shops y Retail

Monto total en tiendas de aeropuertos: u$s 5.957 y $1.100.000 (principalmente en terminales de España).

Rubros: Perfumería, cosméticos, peluquería y locales de indumentaria deportiva como Adidas (Turquía e India) y Decathlon (Madrid).

4. Hotelería de Alta Gama y Vuelos

Se enumeran estadías en algunas de las cadenas más costosas del mundo: