Lanús Gobierno llevará a cabo un nuevo operativo territorial “Lanús Tu Gobierno” este martes 5 de mayo, de 10 a 14 en la plaza Mariano Moreno, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, en Remedios de Escalada. Allí, las vecinas y los vecinos podrán recibir asesorías, información sobre políticas públicas y efectuar trámites vinculados a distintas áreas de la gestión, entre otros beneficios.

En esta ocasión, la comunidad lanusense contará con servicios vinculados a Acceso a la Justicia, descarga del botón antipánico, de la App Lanús Segura y obtendrán información sobre educación vial; asimismo se difundirán y se promoverán las diversas actividades deportivas y culturales que se llevan adelante. También estarán las postas de salud para que puedan aplicarse las vacunas del calendario completo, disponible para todas las edades, al igual que habrá toma de presión arterial, oxígeno en sangre y glucosa; y vacunación antirrábica de caninos y felinos.

Por su parte, se brindará asesoramiento y acompañamiento a mujeres y diversidades; estará disponible la inscripción al registro de emprendedores locales; eximiciones de pago de DNI para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; asesoramiento y gestiones del Certificado Único de Discapacidad; orientación sobre el funcionamiento del Portal de Empleo para la búsqueda activa de trabajo formal en Lanús, y asistencia sobre capacitaciones con salida laboral y armado de CV.

Además de la promoción sobre el derecho a la seguridad jurídica de la tenencia y dominio de los inmuebles, y asesoramiento sobre los programas de escrituración social vigentes. También se harán impresiones de boletas (TSG, automotores, motos, inicio de expedientes, etc), y regularización de deudas: planes de pago vigentes.

A su vez, las y los lanusenses, recibirán ayuda para registrarse en Lanús Digital, asesoramiento y gestión integral de trámites municipales; orientación sobre el funcionamiento del bot “La Muni”; y promoción de actividades para personas mayores.

En ese marco, también se asesorará en huerta, compost y reciclaje; se entregarán semillas, estarán los eco juegos sustentables y habrá un Punto Móvil de Lanús Recicla; al igual que se informará sobre el estado de expedientes en el HCD Lanús en caso de recibir consultas y sobre cómo presentar proyectos de ordenanza.

Por otro lado, habrá talleres de RCP en adultos e infancias; y por parte de la Defensoría del Pueblo se informará sobre protección y promoción de derechos, se dará asesoramiento a asociaciones civiles y sobre servicios públicos, salud, género, previsional, violencia institucional, entre otros.

Cabe destacar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.