El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió las obras finalizadas en la nueva plaza ubicada en Donato Álvarez y Pirovano, Monte Chingolo, donde se llevó adelante una puesta en valor integral para sumar otro punto de encuentro y recreación para las vecinas y vecinos.

“La comunidad lanusense hoy cuenta con otro espacio verde para que chicos y chicas, junto a sus familias, puedan disfrutar. Desde Lanús Gobierno consideramos fundamental seguir adelante con estas obras de puesta en valor integral”, expresó Julián Álvarez.

Los trabajos realizados incluyeron la demolición y reconstrucción de veredas, movimiento de suelo y creación de caminos, que incluyeron la construcción de rampas para personas con movilidad reducida. Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de albañilería en canteros y plantaciones de árboles y arbustos.

Sumado a esto, se colocaron cestos, se instaló un mangrullo de juegos temáticos y se emplazaron tres pórticos con hamacas, calesitas y tatetí. Además, se renovó la luminaria existente y se sumaron nuevos puntos de iluminación para reforzar la seguridad del lugar.

Acompañó al intendente de Lanús, Julián Álvarez, el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.