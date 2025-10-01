En la Unidad Penal N°24 de Florencio Varela se llevó a cabo el cierre del Programa Pensarnos, un dispositivo de formación y reflexión impulsado por Lesis Argentina Asociación Civil, en articulación con el Servicio Penitenciario Bonaerense, que tuvo como objetivo generar herramientas para repensar las conductas, fortalecer los vínculos y proyectar un futuro distinto.

Coordinado por la Lic. Nancy Ramos, psicóloga a cargo, el Programa se transformó en un espacio de análisis y debate en el que los participantes trabajaron sobre la importancia de asumir responsabilidades y revisar modos de vincularse. La propuesta se vio enriquecida con la participación de figuras reconocidas del ámbito judicial y social, como el Fiscal Daniel Ichazo, el Dr. Conti y Cristina Cuesta, quienes ofrecieron clases especiales y compartieron experiencias que dejaron huella en el proceso.

El desarrollo del Programa estuvo acompañado de cerca por las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, bajo la coordinación del Subdirector de la Unidad, Aníbal Baima, y del Jefe de Vigilancia y Tratamiento, Emanuel Verón, quienes trabajaron en conjunto para garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante esta experiencia.

El cierre contó con la presencia del Juez Conti, quien brindó una charla previa a la entrega de certificados, en la que destacó la necesidad de sostener dispositivos que impulsen procesos de reflexión y abran caminos hacia la reinserción social. La entrega de diplomas fue vivida como un momento significativo, donde cada certificado simbolizó el compromiso de los participantes con un camino de cambio.