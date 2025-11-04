Lanús Gobierno otorgará nuevos turnos presenciales para que los vecinos y las vecinas accedan al servicio de castración itinerante gratuito de mascotas durante este jueves 6 de noviembre, desde las 9 y hasta agotar cupos, en el Centro de Salud Molinedo, ubicado en la calle Valparaíso N° 1759 de Valentín Alsina.

Entre los requisitos excluyentes, las y los asistentes deberán certificar residencia en el distrito con DNI en mano. Las castraciones se llevarán adelante desde el lunes 10 al viernes 14 de noviembre y, en todos los casos, los animales serán evaluados previamente a la intervención quirúrgica para verificar su estado de salud. Al respecto, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos.

A su vez, los animales tendrán que cumplir con las siguientes condiciones físicas: Peso en gatos y gatas desde dos kilos y perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años; gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y post parto: dos meses después de la parición.