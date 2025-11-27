Luego de la media sanciòn de Diputados, el Senado Bonaerense convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva. El gobernador Axel Kicillof deberà seguir esperando el endeudamiento solicitado, ya que los legisladores aùn siguen negociando para ponerse de acuerdo.

El proyecto de Presupuesto contempla una inversión de Capital de $3,2 billones; y continúa en el objetivo de priorizar la asignación de recursos a funciones esenciales como Promoción y Asistencia social, con una inversión de $1,7 billones; Salud, 1,7 billones de dólares; Educación, 1,300 millones de dólares; y Seguridad y Servicio Penitenciario, $ 1,4 billones. A su vez, se plantea una inversión en políticas productivas de $60 mil millones.

Ley Fiscal Impositiva

Se detalló que no hay cambios de alícuotas en materia de Ingresos Brutos, se mantiene la misma carga fiscal en materia inmobiliaria eliminando distorsiones y actualizando nominalmente impuestos inmobiliarios, con reducción de impuestos a pagar en términos reales, y para el cien por ciento de los propietarios se eliminan cuotas adicionales.

Por último, sostuvo que las alícuotas fijadas ubican a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones del país con menor presión tributaria en materia de impuesto automotor.