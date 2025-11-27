La Provincia dio un paso decisivo para el fortalecimiento de su ecosistema cultural y económico con la sanción de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, un avance que recoge tanto las demandas históricas del sector como el trabajo sostenido de la Multisectorial Audiovisual.

La normativa —histórica y largamente demandada por el sector— fue impulsada por Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y reconoce a la actividad audiovisual como productiva, estratégica y de transformación, además de declararla de interés público.

La ley establece un marco integral para el desarrollo del sector. En primer lugar, declara formalmente a la actividad audiovisual como industria productiva, garantizando tanto el acceso a la cultura como un motor de crecimiento económico. Además, incorpora una definición moderna y amplia de la industria, que abarca ficción, documental, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas como la realidad virtual.

Otro eje central es la implementación de diversos mecanismos de incentivo a la inversión y generación de empleo, entre ellos la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual destinado a fortalecer la contratación de técnicos, artistas y equipos bonaerenses. La legislación también contempla la protección, conservación y difusión del Patrimonio Audiovisual de la Provincia, consolidando la memoria cultural y su acceso ciudadano.

El senador provincial, Emmanuel Santalla, celebró este proyecto y destacó: "Esta ley no solo es un reconocimiento a nuestros cineastas, técnicos y artistas, sino también una herramienta concreta de desarrollo económico. Al declarar la actividad audiovisual como productiva y estratégica, generamos un marco de certeza para atraer inversiones, crear Fondos de Fomento y multiplicar el empleo de calidad en toda la Provincia".

Con estos lineamientos, la Ley de Promoción Audiovisual Bonaerense se posiciona como una herramienta fundamental para convertir a la Provincia de Buenos Aires en un polo de producción de contenidos, potenciando el talento local y fortaleciendo una industria cultural que genera desarrollo, identidad y soberanía.