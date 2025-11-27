El Concejo Deliberante convoca a los Mayores Contribuyentes para tratar la Ordenanza Preparatoria del Código Tributario que regirá las finanzas del municipio el próximo año.

El Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes emitió una convocatoria formal a los Mayores Contribuyentes del distrito para participar en una Asamblea trascendental que buscará dar luz verde a las bases impositivas del municipio para el ejercicio 2026.

La notificación, fechada el 25 de noviembre y firmada por la presidencia del HCD, establece que la sesión se llevará a cabo el próximo jueves 4 de diciembre a las 18:00 horas.

El único punto del orden del día es el tratamiento de la Ordenanza Preparatoria del Código Tributario para el Ejercicio 2026 (Cuerpos I y II), que se tramita bajo el expediente Nº 4091-8862-S-2025.

Esta asamblea es un paso fundamental dentro del procedimiento legal establecido por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual exige la participación y aprobación de los Mayores Contribuyentes para validar cualquier ordenanza de carácter fiscal y tributario.

La Próxima Etapa: Presupuesto 2026

Una vez finalizado este encuentro legislativo sobre la matriz tributaria, el Concejo Deliberante tiene previsto realizar otro llamado a sesión extraordinaria para debatir y votar el Presupuesto 2026, el instrumento financiero que detallará la hoja de ruta de gastos e inversiones de la administración municipal para el año entrante.