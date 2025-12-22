Los desmanes de los "trapitos" al entrar por la fuerza a la Municipalidad de Quilmes esta mañana astes de la sesión quedaron documentados, y hay varios letrados que consultó este medio que quieren llevarlos a la justicia por numerosos delitos; además hay una vecina herida, que ya està fuera de peligro.

Numerosas cámaras municipales, y también privadas, registraron durante un largo rato los desmanes y el nivel de violencia de varios de ellos.

Una vez desalojados del playón por la policía, se congregaron en la esquina del Paz y Alberdi, donde comenzaron a organizarse para finalmente, llegar al portón de entrada de la Municipalidad donde encendieron neumáticos y basura, además de arrojar piedras y otros proyectiles hacia el interior.