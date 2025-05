La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este viernes junto a representantes de Puntos Solidarios del distrito, el acto de presentación del programa Quilmes SUMA (Servicio de Urgencia Municipal en Alimentación), una política municipal que amplía y fortalece la asistencia alimentaria que se brinda en más de 200 de estos espacios de la ciudad.

“Agradezco que tengamos una comunidad tan solidaria y organizada. Pero la verdad es que no me gusta estar presentando un programa que tenga que ver con la urgencia alimentaria. El problema que tenemos es social y político, de un gobierno que nos da la espalda, que solamente busca beneficios para los que tienen dólares guardados, y que nadie está pensando qué hacemos con el hecho de que casi el 80% de nuestros niños son pobres en el conurbano bonaerense”, señaló la Jefa comunal.

En este contexto, Mayra afirmó: “Hoy lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para revertir esto. No podemos tener gobernantes a los que no les importe la vida de los argentinos. Y eso es algo que se tiene que charlar en comunidad, porque este es un año electoral y el problema es político, porque son modelos políticos los que hacen que los chicos no tengan oportunidades o, por el contrario, que puedan ir a estudiar y que las familias tengan trabajo. Esto es lo que queremos para nuestra sociedad, que podamos crecer y progresar; lo que llamamos movilidad social ascendente”.

Por su parte, la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, indicó: “Este programa viene a dar respuesta de manera local, con fondos municipales, a esa necesidad que nuestro pueblo está teniendo de contar con un alimento nutritivo en su mesa. Estamos hablando de un derecho elemental, que es la puerta para poder garantizar el resto de los derechos. Si una persona no come nutritivamente, no puede desarrollarse en comunidad y en sociedad”.

Quilmes SUMA tiene como objetivos garantizar la seguridad alimentaria en los hogares del distrito; mejorar la calidad nutricional de la alimentación en los barrios populares, y fortalecer la articulación entre el Municipio y los comedores comunitarios.

El programa prevé la incorporación de alimentos frescos para la confección de diversos menús nutricionalmente equilibrados y de práctica elaboración. Este año serán 100 los espacios que recibirán alimentos secos y frescos. A su vez, de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno, se irá trabajando en equiparlos, de manera tal que cuenten con los elementos óptimos de refrigeración para la conservación de los productos que reciban tanto de manera semanal como mensual.

Como parte de la jornada, el área de Bromatología brindó un taller de manipulación de productos congelados y se entregaron kits con delantales, recetarios y cuadernillos con información sobre el programa.

La actividad se desarrolló en el comedor Nuestra Casa, en Victorica 1600, de Bernal Oeste, y contó con la presencia de la subsecretaria de Articulación de Políticas Sociales, Aleida Calvo; el director general de Fortalecimiento Comunitario, Jonatan Monzón; su par de Logística y Gestión de Insumos, Gian Gauna, y la directora de Administración y Seguimiento, Lara Díaz, junto a integrantes del equipo SUMA. Participaron, a su vez, representantes de aproximadamente 80 Puntos Solidarios de Quilmes.