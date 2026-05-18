El encuentro incluyó reuniones con la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, Anna Claudia Rossbach, y altas mandatarias de México, quienes expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner.

BAJO LA PREMISA "TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR". — En el marco del inicio del Foro Urbano Mundial (WUF13), que se celebra del 17 al 22 de mayo de 2026 en Bakú, Azerbaiyánla, la delegación oficial comenzó formalmente sus actividades con una intensa agenda de diplomacia y gestión urbana. El arranque del evento estuvo marcado por el saludo protocolar a Anna Claudia Rossbach, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, con quien se compartieron las primeras líneas de trabajo del encuentro global.

Durante la jornada, se destacó un encuentro clave con Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Edna Vega, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Ambas funcionarias mexicanas manifestaron su solidaridad con el pedido de #CristinaLibre, pronunciándose en defensa de la democracia y denunciando la persecución política contra la expresidenta argentina. En el intercambio, se trazó un paralelismo con el liderazgo de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando el rol de las mujeres que transforman la vida de millones y amplían derechos en la región.

"Nos esperan días de agenda completa para intercambiar experiencias de gestión, nuevos desafíos y búsqueda de soluciones a problemas actuales e históricos. Nuestro objetivo es aportar una mirada feminista en la gestión y buscar apoyo para las obras de los arroyos San Francisco y Las Piedras", señaló la diputada provincial e intendenta interina de Quilmes, Mayra Mendoza.

Los ejes principales de la agenda

El plan de trabajo para las próximas jornadas del foro se concentrará en dos objetivos estratégicos:

* Perspectiva de género: Aportar y consolidar una mirada feminista en el diseño y la ejecución de las políticas de gestión urbana.

* Financiamiento e infraestructura: Buscar apoyo y financiamiento internacional para el desarrollo de las obras de infraestructura en los arroyos San Francisco y Las Piedras, proyectos clave para la mitigación del impacto ambiental y el desarrollo socio-urbano.

Con una agenda cargada de paneles y mesas de debate, la comitiva reafirmó su compromiso de intercambiar soluciones locales ante desafíos globales bajo el lema del trabajo constante y la articulación internacional con la ONU.

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