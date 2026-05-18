“Desde el Municipio de Quilmes seguimos dando continuidad al proyecto de ciudad que inició nuestra compañera Mayra Mendoza, trabajando todos los días para que nuestros barrios estén más limpios, cuidados y mejor organizados. Creemos que un Quilmes sustentable se construye con un Estado presente y con una comunidad comprometida que acompaña cada una de estas políticas públicas”, expresó Eva, que estuvo en la plaza Plaza Spilimbergo de Don Bosco, ubicada en Aguirre y Ciudadela.

El Programa “Menos Residuos + Más Comunidad” es una política municipal a partir de la cual cada zona de la ciudad tiene asignada una jornada fija semanal, donde se realizan en simultáneo trabajos de poda correctiva, recolección de voluminosos, ramas y reciclables.

Esta iniciativa es la unificación de los programas Voluminosos, Residuos verdes y Reciclables y Poda Correctiva, donde se espera que en un mismo día los vecinos puedan deshacerse de elementos de gran tamaño, restos de poda, verdes y reciclables. El resto de la semana, solo pasa la recolección de residuos sólidos urbanos, además de la habitual recolección diaria de la basura domiciliaria.

Por su parte, Gaudio aseveró: “Lo que buscamos es simplificarle la vida a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, unificando los programas que el Municipio tiene, también la presencia del Estado en el territorio. Porque desde el día 1 nuestra intendenta Mayra Mendoza nos planteó la necesidad de garantizar un Estado presente y de repensarlo para prestar servicios y en cuanto a su eficiencia, y creo que esta unificación busca justamente eso”.

En tanto que, Liliana Boisson, vecina del barrio hace más de 25 años, destacó el Programa y el operativo: “Me parece perfecto, siento que esto que se lleva adelante es coherente con lo que se debe hacer, y pienso también que en todos mis años viviendo acá esta fue la mejor gestión que he visto, por eso consiguió la reelección. Ojalá los vecinos sepan valorar esto, porque hemos tenido otras épocas que fueron muy malas”.

El operativo se implementa mediante un esquema territorial organizado por zonas y cuadrantes, con siete grupos de trabajo activos por día, con horarios de lunes a sábado, de 5 hasta las 22 horas, en distintos turnos.

Los principales ejes de trabajo del programa se estructuran en torno a una gestión ambiental integral que incluye el Programa de Recolección de Residuos Verdes, que transforma una parte de los restos de poda y residuos forestales en recursos reutilizables para la propia ciudad, y su articulación directa con el sistema de residuos voluminosos para optimizar el retiro de objetos de gran tamaño.

Por consultas o reclamos, comunicarse con la secretaría de Ambiente y GIRSU por whatsapp al 11 2480 8804.

Estuvieron presentes: el director general de GIRSU, César Ugolini, y el director de la regional de Bernal, Javier de Luca.