El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, firmaron un convenio de cooperación para que el personal de seguridad municipal sea capacitado en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, con la finalidad de que adquieran más y mejores herramientas que contribuyan a la prevención y disuasión del delito en el distrito.

“Con esta medida estamos jerarquizando a nuestros agentes, con la colaboración de una institución educativa ejemplar en materia de seguridad. Esta iniciativa forma parte de una decisión política que asumimos como Municipio para colaborar con la Policía en el refuerzo de nuestro sistema de prevención”, sostuvo Álvarez.

Por su parte, Alonso manifestó: “Todos los días el Municipio es socio estratégico de nuestra policía. Vamos a poner en marcha un conjunto de cursos para todos estos agentes y que podamos responder a una misma estrategia, coordinada, entendiendo las características de cada barrio y sabiendo lo que tenemos que hacer en cada barrio. La Policía junto a los cuerpos de la Municipalidad, trabajando juntos para devolver la tranquilidad a los barrios de Lanús”.

A través de esta iniciativa, el Ministerio se comprometió a brindar asistencia técnica al Municipio en materia de capacitación de un programa académico destinado al desarrollo institucional y profesional de los agentes municipales. Además de distintos cursos, talleres y demás actividades formativas para el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras municipales en seguridad.

También participó de la actividad: el secretario de Seguridad de Lanús, Sebastián Castillo.