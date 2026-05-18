La actividad se realizará el 20 de mayo, a las 18, en el Cine Universitario Tita Merello, con entrada libre y gratuita. El libro, escrito por Aritz Recalde, director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa, propone un recorrido por las transformaciones políticas, sociales y económicas de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999.

La actividad contará con la participación del propio Eduardo Duhalde, exgobernador bonaerense y expresidente provisional de la Nación. Libro que propone una reconstrucción histórica y política de la gestión de Eduardo Duhalde al frente de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999, un período atravesado por profundas transformaciones económicas, sociales y políticas en el país y particularmente en territorio bonaerense.