El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, encabezaron el acto de firma de convenios de prescripción administrativa que beneficiará 41 familias lanusenses.

“Nos pone muy contentos que muchos vecinos y vecinas estén cumpliendo el sueño de la casa propia. A fines del año pasado, implementamos esta nueva operatoria para acelerar y facilitar el acceso gratuito a la escrituración de viviendas y hoy ya estamos viendo los resultados”, señaló el Intendente.

En diciembre de 2024, se aprobó la ordenanza Nro. 13.816 que crea el Programa de Regularización Dominial por Prescripción Administrativa, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 24.320.

En ese aspecto, el Municipio de Lanús puede adquirir el dominio de un inmueble para luego transferirlo inmediatamente a los poseedores, siempre que cuenten con la posesión ostensible, continúa por 20 años, y se cumplan los requisitos legales.

En ese marco, desde principios de mayo de 2025 hasta la fecha, Lanús Gobierno realizó reuniones en las cuales participaron en total 136 vecinos y vecinas que aguardan su primera escritura desde hace muchos años. De esas familias, se consiguió que 83 de ellas, es decir, un 60%, migren su trámite de Ley Pierri a la nueva operatoria municipal.

Asimismo, 41 familias que forman parte del programa fueron convocadas al acto de firma de convenios, y está estipulado que antes de fin de año se conviertan en las primeras escrituras a firmar con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Actualmente aguardan la primera escritura por Ley Pierri, cerca de 200 expedientes, varios anteriores al 2021 (año en que fueron digitalizados). Esta operatoria viene a intentar complementar la Ley Pierri para entregar más escrituras en un tiempo más corto.

Acompañó al intendente de Lanús, Julián Álvarez y al secretario de Gobierno Leandro Decuzzi, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública Emilia Aristei.