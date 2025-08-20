El Sindicato Unificado Municipales de Avellaneda organizó una función especial de circo para los más pequeños de la familia.

Más de 1.500 hijas e hijos de afiliados al Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA) disfrutaron de una función especial del espectáculo “Peek”, presentadopor el Circo XXI, en el marco de los festejos por el Día de la Niñez.

Los chicos junto a sus familias se acercaron al Parque Comercial Avellaneda para disfrutar de este regalo colectivo que año tras año organiza el SUMA, remarcando con su acción el carácter solidario y fraternal del gremio.

El espectáculo, con una puesta en escena imponente, incluyó acrobacias, malabares y números circenses que deleitaron a los niños,junto a la presentación especial del actor y clown Marcos “Bicho” Gómez, quien interactuó con los presentes haciendo aún más especial esa función.

El secretario general del gremio, Daniel Aversa, afirmó que “desde el SUMA siempre apostamos al fortalecimiento de las familias, a que en estos espacios se encuentren los trabajadores y sus hijos y puedan estrechar lazos fraternos”.

“Sabemos -continuó- que muchos trabajadores tienen que priorizar hoy la compra de alimentos sobre el esparcimiento familiar, y por eso seguimos ofreciendo esta alternativa cada año, para que todos tengan la posibilidad de compartir el circo con sus hijos”.

“Con acciones como estas –finalizó el dirigente- se desmiente el discurso oficialista que intenta mostrar a los gremios como los malos de la película. En estos tiempos difíciles,donde se atacan a los sectores más vulnerables, debemos estar más atentos desarrollando acciones concretas para fortalecer lazos de unidad solidaria".