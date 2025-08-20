Se realizará la 6ta Fiesta de la Pasta organizada por el Club de Leones, con la colaboración de la Municipalidad de Berazategui. Será este domingo 24 de agosto, a partir de las 12.30, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18). Lo recaudado en el evento estará destinado al Centro Oftalmológico Municipal San Camilo.

Al respecto, Diego Montiel -presidente del Club de Leones de Berazategui- explicó: “Todas las actividades que llevamos a cabo en la institución son a beneficio, en este caso para el San Camilo. Es un evento familiar con shows y sorteos, con el objetivo de ayudar y pasarla bien. Los esperamos a todos”.

Las consultas y reservas de entradas se pueden realizar por WhatsApp, al 11-3404-3943. Además, se pueden acercar a los siguientes puntos de venta: Complejo Cultural Municipal El Patio (Calle 149 e/ 15 y 15 A), Embalajes del Sur (Av. Mitre N° 944), Copan Seguro (Av. Mitre N° 1372), Antiguo Galpón (Av. 14 N° 3318) y Soluciones Plátanos (Av. Néstor Kirchner N° 4782).