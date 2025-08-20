El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, se refirió respecto a la decisión de Javier Milei de vetar la ley que pretende proteger los derechos adquiridos por las personas con capacidades diferentes y dijo al respecto: “Las pensiones por discapacidad no son un privilegio. Son un derecho conquistado. Resulta inadmisible que el presidente avance en contra de éste derecho si tenemos en cuenta que muchos de ellos dependen de ellas para poder sobrevivir”.

Dijo Daniel García que “Esto es un ataque directo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Mientras se proclama libertad, se condena a miles de familias a la angustia y a la incertidumbre”.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda agregó: “Exigimos al Gobierno Nacional y a Javier Milei, la inmediata rectificación a su decisión de vetar la ley que protege los derechos adquiridos de los discapacitados de éstas políticas injustas.”

Finalmente, Daniel García reflexionó al respecto: “Un país que abandona a las personas con discapacidad, niega su propia humanidad. Por la dignidad y la justicia social, digamos basta a esta política de miseria para los que menos tienen y abundancia para los ricos. No al veto”.