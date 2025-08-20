Más de 300 alumnos de 22 escuelas técnicas completaron este año un programa de formación técnica que impulsa MetroGAS, para acompañar a los futuros profesionales en su transición al mundo laboral y para reflexionar sobre cuestiones éticas, legales y de servicio que demanda la industria energética.

Se trata del programa Instalando Calor Seguro (ICS), que se realiza de manera ininterrumpida desde hace 11 años y su plan de estudio funciona como práctica profesionalizante por los ministerios de Educación de CABA y de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los pilares de la continuidad del programa es el compromiso de los voluntarios de MetroGAS, colaboradores que, además de sus responsabilidades diarias en las distintas áreas operativas de la empresa, ponen a disposición su experiencia y conocimiento para guiar a los estudiantes.

“Estas prácticas, integradas en la currícula escolar, son estrategias formativas diseñadas para que los estudiantes consoliden y amplíen los conocimientos de su perfil profesional”, explicó Viviana Barilá, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS.

Este acercamiento temprano al entorno laboral no sólo prepara a los jóvenes para los desafíos del mercado, sino que también impulsa su crecimiento personal y profesional, como es la historia de Ariel Zapata, quien recibió la formación del programa años atrás y, actualmente, es empleado de MetroGAS y uno de los 35 instructores.

El diferencial del programa radica en su mirada integradora de 360°, ya que no sólo prepara a los futuros trabajadores en lo operativo, sino que también los ayuda a comprender el valor del rol del gasista matriculado dentro de la cadena de valor, la importancia del uso seguro y responsable del gas, y la relevancia del trato ético y profesional hacia los clientes.

La edición 2025 del programa ICS en CABA se cerró días atrás con un encuentro en el Polo Educativo Saavedra, donde los instructores voluntarios compartieron sus experiencias con casi 300 estudiantes secundarios que finalizaron sus prácticas.

Allí, la Dirección de Escuelas porteña distinguió al alumnado que participó del programa como así también a los colaboradores, a los voluntarios de la empresa por su compromiso con la educación técnica de calidad.

Desde su creación, el programa capacitó a 7.374 alumnos de 222 escuelas de CABA y de 11 partidos del sur del conurbano bonaerense, con el acompañamiento de 270 voluntarios instructores.

Gracias a esta iniciativa, los estudiantes no sólo complementan su currícula académica, sino que acceden a herramientas claves que amplían sus posibilidades de inserción laboral y su futuro profesional.

MetroGAS es la única distribuidora de gas del país que cuenta con este programa de capacitación y transferencia de conocimiento y reafirma su compromiso con la comunidad y con la formación de las nuevas generaciones: un puente entre la energía que mueve al país y el talento joven que lo hará crecer.

Acerca de MetroGAS

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente sudamericano.

Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.