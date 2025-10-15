Desde la Casa Central de LESIS Argentina en Plátanos, una persona privada de la libertad se convierte en la primera en acceder al innovador Programa Acompañar (Nos), un dispositivo que busca tender puentes reales entre el contexto de encierro y el medio libre, apostando a la formación profesional y a la verdadera inclusión social.

En un hecho que sienta un precedente para futuras políticas de reinserción, Ortiz, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria N°24 de Florencio Varela, fue incorporado al Programa Acompañar (Nos), impulsado por LESIS Argentina Asociación Civil, a través de su Dirección General en Contexto de Encierro y bajo la supervisión del Observatorio Jurídico.

El programa, diseñado como un dispositivo puente entre el contexto de encierro y la vida en libertad, propone un esquema de acompañamiento institucional, seguimiento interdisciplinario y capacitación laboral certificada, fortaleciendo así la confianza judicial y comunitaria.

Ortiz inició su proceso de formación profesional en la Casa Central de LESIS Argentina, ubicada en Plátanos, donde participará dos veces por semana en talleres orientados a la adquisición de competencias laborales y sociales. Entre las capacitaciones, se destaca el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, avalado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, que le permitirá obtener el Carnet Nacional de Manipulador de Alimentos, con una vigencia de tres años.

El Observatorio Jurídico y las áreas de Inclusión Social y Formación Profesional de LESIS Argentina acompañan cada instancia del programa, garantizando que la educación, la capacitación y el acompañamiento institucional se traduzcan en herramientas concretas de transformación.

Este avance se materializa también gracias al trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), particularmente con las autoridades de la Unidad N°24 de Florencio Varela, quienes acompañan y promueven activamente el desarrollo de programas tratamentales y de reinserción.

Desde LESIS Argentina destacaron el compromiso y la colaboración del Director Pablo Gómez, el Subdirector Aníbal Baima, el Coordinador del Área de Inclusión Social Gonzalo Quiñones y el Jefe del Régimen Abierto Blas Calderoni, cuya participación resultó esencial para la puesta en marcha de esta experiencia pionera.

La Presidenta de LESIS Argentina, junto con la Comisión Directiva, los talleristas y el equipo técnico, subrayó que el espíritu del programa se centra en ofrecer una reinserción con sentido, acompañada y sostenida, entendiendo que la verdadera transformación social se construye desde la oportunidad y la confianza.

El Programa Acompañar (Nos) representa una apuesta concreta a un modelo de inclusión integral, donde la educación, el trabajo y el acompañamiento institucional se combinan para generar trayectorias reales de libertad y autonomía.