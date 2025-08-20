La Municipalidad de Berazategui retomó los trabajos correspondientes a la construcción del Centro Cívico Municipal El Pato. Se estima que esta obra, impulsada por el intendente Juan José Mussi y ahora financiada por el Municipio, podrá concluirse para mediados del próximo año.

En este nuevo espacio, que funcionará en calle 611 y Colectora Autovía 2, los vecinos y vecinas de la zona podrán acceder a un Registro Provincial de las Personas, la Delegación Municipal, un Centro de Monitoreo (COM), una Oficina de Control Inmobiliario y una Dependencia para tramitar las licencias de conducir, además de espacios de uso común.

El arquitecto Juan Glerean, director de Proyectos Arquitectónicos de la Secretaría de Cultura y Educación, explicó: "Hace dos meses reiniciamos las tareas correspondientes a esta importante obra que estará conformada por un edificio de dos plantas, con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados, además del espacio público exterior". Y destacó: "El sistema constructivo será muy eficiente térmicamente, con muros dobles y vidrios DVH (Doble Vidriado Hermético); y de muy bajo costo de mantenimiento".

Con respecto al tiempo que demandarán las tareas, Glerean indicó: “Nos encontramos trabajando en el recalce de las fundaciones existentes y, próximamente, seguiremos con el llenado de las columnas de hormigón. Prevemos que en el plazo de diez meses estaremos terminando la obra y la comunidad de El Pato podrá contar con muchos servicios en este nuevo espacio municipal”.

Una obra municipal