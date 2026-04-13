El sábado 25 de abril, desde las 14.30, el playón del Edificio Municipal (Av. 14 y 131 A) será escenario de una nueva edición del tradicional Encuentro Animal de Berazategui, una propuesta pensada para disfrutar en familia y junto a los animales de compañía en su día. La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Municipalidad e impulsada por el intendente Carlos Balor. En caso de malas condiciones climáticas, será suspendida y reprogramada.

Durante la jornada se realizará la bendición de los animalitos. Además, habrá sorteos y se brindarán servicios de vacunación antirrábica gratuita y desparasitación para perros y gatos. También, el berazateguense Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, brindará una charla.

Asimismo, el evento contará con un stand de la Clínica Veterinaria Municipal (la primera en su tipo en el país), donde se brindará información sobre adopción, tenencia responsable, recomendaciones para el cuidado de los animales y los servicios disponibles. También, se realizará un desfile de perritos y gatitos.

Además, la propuesta incluirá actividades recreativas para todas las edades, pensadas para compartir con los animales de compañía, y un espacio de estampado de remeras. Quienes deseen participar de esta actividad, podrán acercarse con una prenda de algodón, preferentemente de colores claros. Participarán la Feria Municipal Emprender, que ofrecerá productos elaborados especialmente para animales, y los Foodtrucks, con propuestas gastronómicas para degustar.

Se recuerda a los vecinos y vecinas que participen del evento, que es importante llevar a sus animalitos con correa, collar y chapita identificatoria; así como bolsitas para juntar sus desechos y bebedero para que se hidraten.

Una política sostenida de cuidado animal

A través de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, la Municipalidad de Berazategui continúa fortaleciendo sus políticas de protección y bienestar animal. Desde 2013, la Clínica Veterinaria Municipal -ubicada en Av. Ranelagh e/ Milazzo y 45- brinda atención gratuita a animales de compañía, promoviendo la tenencia responsable. Se trata de un espacio pionero en el país, que con el tiempo se consolidó como modelo para otros municipios.

Además, desde 2019 está prohibida la tracción a sangre en el distrito (Ordenanza Municipal N° 5694). Gracias a esta normativa y mediante la constante labor de los y las profesionales de la Veterinaria Municipal, en los últimos diez años se rescataron y recuperaron más de 100 caballos que sufrían maltrato y abandono.